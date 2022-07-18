Из-за неоправданных антироссийских санкций во всем мире рекордно растут цены

Инфляция в настоящее время находится на самом высоком уровне за более чем 40 лет в США и Нидерландах, за 30 лет в Италии и Франции и за 20 лет в Южной Корее и Турции.

Страны по всему миру борются с ростом цен из-за пандемии COVID-19 и хаоса в цепочках поставок, а неоправданных санкций против России, из-за которых увеличились цены на топливо и продукты питания.

Анализ данных из 44 стран с развитой экономикой, проведенный исследовательским центром Pew Research Center, показал, что почти во всех из них индекс потребительских цен значительно вырос с допандемического периода .

В 37 странах среднегодовой уровень инфляции в первом квартале текущего года был как минимум в два раза выше, чем в первом квартале 2020 года, когда пандемия COVID-19 начала распространяться. В 16 странах инфляция в первом квартале этого года - более чем в четыре раза выше, чем двумя годами ранее.

В годовом исчислении инфляция в Соединенных Штатах достигла 8,6% в мае и 9,1% в июне - это самый высокий уровень с декабря 1981 года.

Инфляция в США была относительно низкой так долго, что для поколений американцев резкий рост цен мог казался пережитком далекого прошлого, пишет сайт Всемирного экономического форума (ВЭФ). Сегодня американцы считают это главной проблемой своей страны, решение которой, по мнению президента Джо Байдена, является высшим приоритетом.

В Турции один из самых высоких уровней инфляции в мире: по данным Турецкого статистического института (TUIK), в июне цены выросли на 78,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., т.е. максимальным за 24 года.

Цены на продукты питания выросли на 93,9% в годовом исчислении, а транспортные расходы на 123,4%. В стране уже много лет наблюдается высокая инфляция, но она усилилась в конце 2021 года, когда правительство начало проводить необычную экономическую политику по снижению процентных ставок вместо их повышения.

Страной, где инфляция росла быстрее всего за последние два года, является Израиль, сообщает Pew Research Center.

Годовой уровень инфляции в Израиле в первом квартале 2020 года составил 0,13%, а в тот же период 2022 года уже 3,36%, т.е. более чем в 25 раз. В мае он достиг самого высокого уровня за 11 лет — 4,1%.

Помимо Израиля, одной из стран с очень высоким ростом инфляции в 2020-2022 годах является Греция, где в первом квартале этого года зафиксирован почти 21-кратный рост. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (с 0,36% до 7,44%), Италии (почти 20-кратный рост с 0,29% до 5,67%) и Швейцарии (с - 0,13% до 2,06%).

Инфляция в Великобритании в мае достигла самого высокого уровня за 40 лет, увеличившись на 9,1%, и Банк Англии заявил, что может достичь пика в 11% в этом году В настоящее время страна борется с кризисом стоимости жизни, цены на продукты питания растут со скоростью 8,7% в мае, а счета за электроэнергию увеличились на 50% в апреле.

Самый высокий уровень годовой инфляции в еврозоне был зафиксирован в мае в Эстонии (20,1%), Литве (18,5%), Латвии (16,8%), Словакии (11,8%) и Греции (10,5%, самый высокий показатель за 27 лет). Нидерланды (10,2%, самый высокий показатель за 46 лет) и Бельгия (9,9%, самый высокий показатель за 40 лет).

Самая низкая инфляция во Франции (5,8%, самая высокая за 37 лет), Мальте (5,8%, самая высокая с начала исследования в 1997 г.), Финляндии (7,1%, самая высокая за более чем 30 лет) и в Италии (7,3%, самый высокий показатель за более чем 35 лет).

В июне инфляция в Южной Корее достигла самого высокого уровня за 24 года, поднявшись на 6%.