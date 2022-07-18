Байден проговорился и назвал американских солдат эгоистами

Во время своего визита на Ближний Восток президент США Джо Байден, восхваляя участие американских солдат в миссиях в регионе, ошибся и вместо того, чтобы поздравить их с "самоотверженностью", обратил внимание на их "эгоизм".

"Мы всегда будем воздавать должное мужеству и эгоизму… самоотверженности и самопожертвованию американских солдат", — сказал Байден во время визита в Саудовскую Аравию.

Ошибка была обнаружена в расшифровке официального коммюнике Белого дома.

В рамках своей первой поездки на Ближний Восток в качестве президента США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию в надежде заключить сделку по добыче нефти, которая поможет снизить цены на бензин.

По сообщению информационного агентства Reuters, рост цен на бензин в США достиг 40-летнего максимума, подпитывает инфляцию и снижает рейтинг президента.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии признал, что нефть не обсуждалась на субботнем арабо-американском саммите. Он добавил, что ОПЕК+ продолжит оценивать рыночную конъюнктуру и принимать решения на ее основе.

Цены на нефть взлетели до самого высокого уровня с 2008 года, превысив в марте 139 долларов за баррель после того, как США и Европа ввели санкции против России.