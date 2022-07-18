Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие Украины в первую очередь
Министр обороны России Сергей Шойгу приказал приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 июля проинспектировал группировку «Восток», которая участвует в спецоперации на Украине.
Шойгу назвал приоритетной задачей уничтожение дальнобойного украинского оружия.
Российский министр заявил, будто с помощью этого оружия ВСУ наносит удары по мирным жителям, зерновым хранилищам и полям с пшеницей на Донбассе.
Командующему группировки Шойгу поручил атаковать дальнобойную артиллерию Украины с помощью высокоточного оружия.
Накануне глава Минобороны Шойгу проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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