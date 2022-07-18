Захарова грубо ответила Трасс, которая хотела вызвать на разговор Путина
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова грубо ответила министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая хотела вызвать на разговор Путина.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 июля прокомментировала заявление главы МИД Британии Лиз Трасс по поводу Владимира Путина и Сергея Лаврова.
Ранее Лиз Трасс написала, что готова осадить Сергея Лаврова и вызвать Владимира Путина на разговор на саммите G20 при участии крупных стран.
Захарова на это ответила, что у Трасс «осаждалка» и «вызывалка» не выросли.
Она заявила, что предыдущий визит Трасс в Москву был неудачным, и называет Трасс «дурно образованной».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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