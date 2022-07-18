Нигерия может вступить в БРИКС, сообщил посол в России

Посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху в интервью одному из российских изданий сообщил, что Нигерия не против стать членом БРИКС.

Относительно вступления в БРИКС Шеху заявил, что "это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире".

На вопрос журналистов, как вскоре Нигерия может вступить в блок и ведутся ли уже переговоры по этому поводу, посол ответил, что переговоры пока не начаты. Но в бедующем это вполне возможно.

Нигерия является одной из быстроразвивающихся стран планеты, обладающая большим запасом нефтяных ресурсов, и вступление страны в БРИКС можно считать вопросом времени.

Однако Абдуллахи Шеху добавил: Надеюсь, что к началу ведения переговоров будут ясны преимущества вступления Нигерии в блок.

Брикс является организацией, объединяющая пять крупнейших экономик мира Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Данная организация, по сути, представляет собой альтернативу и противоположный полюс Западным союзам и альянсам. Ряд экспертов предсказывает, что члены блока до 2050 года станут самыми крупными поставщиками сырья в мире.

Ранее о желании вступить в БРИКС заявляли представители Аргентины и Ирана.