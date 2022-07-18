Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа после свадьбы

Известная во всём мире певица и актриса Дженнифер Лопес сочеталась браком с Беном Аффлеком. Теперь она - Дженнифер Аффлек.

Актёры Голливуда Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в тайне от общественности. На руках у пары свидетельство о заключении брака в суде округа Кларк штата Невада.

В официальных документах указаны имена-фамилии молодожёнов - Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес. Супруга теперь будет носить фамилию мужа и будет представляться как Дженнифер Аффлек.

Отношения знаменитостей начались не сегодня, а еще в 2002 году, когда оба они снимались в романтической комедии "Джильи", играя главных персонажей.

Вскоре Аффлек предложил своей возлюбленной руку и сердце, но тогда влюблённым не суждено было пожениться. Бен и Дженнифер расстались в 2004 году.

Аффлек женился на своей коллеге, актрисе Дженнифер Гарнер, с которой жил около 10 лет, нажил в этом браке трое детей. Лопес родила двоих детей от экс-супруга, знаменитого певца Марка Энтони.

В 2021 году Лопес прервала отношения с бейсболистом Алексом Родригесом, а после этого уже во второй раз закрутила роман с Беном Аффлеком.

Расписались знаменитости в прошлую субботу в тайне от посторонних глаз.