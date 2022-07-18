Блогеры из России после начала спецоперации потеряли до 90 % доходов

Блокировка отдельных социальных сетей в РФ, отключение монетизации россиянам на Ютубе привела к тому, что наши блогеры, ранее достойно зарабатывающие, потеряли 90 % дохода.

Российские блогеры жалуются, что за последние 6 месяцев лишились до 90 % дохода.

Связано это с тем, что в РФ заблокированы популярные во всём мире социальные сети, на Ютубе отключили монетизацию российским блогерам. Тиктокеры лишены возможности загружать российский контент, а в довершение ко всему огромная часть западных рекламодателей с именем и "при деньгах" поспешно удалилась из РФ.

Эксперты поясняют, что доход блогера складывается из монетизация специализированной платформы, рекламных контрактов и внедрения доппроектов таких, как мерч, приложения и иные.

Получается, что блогеры, имевшие огромные аудитории, жившие припеваючи на средства, заработанные в сети, лишились всей монетизации от главных иностранных площадок, а это составляет до 90% дохода, которыми они могли похвастаться до известных всем событий.

С оценками экспертов согласны сами блогеры.

Среди таких горе-блогеров оказалась и поющая ведущая Ольга Бузова. Ранее сообщалось, что после того как знаменитость рассталась Давидом Манукяном, она держит свою личную жизнь вдали от посторонних глаз.

Коллега Бузовой, блогер Лилия Абрамова уверяет, что российская звезда не одинока и в скором времени выйдет замуж.