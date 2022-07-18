Парламент Индии начал голосование за нового президента, неприкасаемые уходят
Индийский парламент начал голосование в понедельник, 18 июля, за избрание нового президента страны.
Драупади Мурму из племени сантхал была выдвинута правящей партией премьер-министра Нарендры Моди.
Партиея Бхаратия Джаната, на преимущественно церемониальный пост выдвинула Драупади Мурм.
В случае избрания она станет первым президентом племени и вторым президентом Индии.
Что касается уходящего президента Рама Натха Ковинда, то он является вторым президентом страны из общины далитов, самой низшей в кастовой системе, также называемой «неприкасаемыми».
Опубликовано: Тарас Медведев
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