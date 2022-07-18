Парламент Индии начал голосование за нового президента, неприкасаемые уходят

Индийский парламент начал голосование в понедельник, 18 июля, за избрание нового президента страны.

Драупади Мурму из племени сантхал была выдвинута правящей партией премьер-министра Нарендры Моди.

Партиея Бхаратия Джаната, на преимущественно церемониальный пост выдвинула Драупади Мурм.

В случае избрания она станет первым президентом племени и вторым президентом Индии.

Что касается уходящего президента Рама Натха Ковинда, то он является вторым президентом страны из общины далитов, самой низшей в кастовой системе, также называемой «неприкасаемыми».