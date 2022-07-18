Переделанный мост стал выше, но это не остановило череду ДТП в Дареме, Северной Каролине

Жители Дарема (Северная Каролина, США) давно уже знают, какой дурной славой пользуется один из городских мостов.

Его называют открывалкой для банок и пожирателем грузовиков.

Оба прозвища вполне справедливы, ведь достаточно только грузовику проехать под злосчастным мостом, как он тут же лишается крыши.

Череда ДТП наконец-то надоела властям, а потому было принято решение переделать мост и сделать его повыше.

Тут можно было бы вздохнуть спокойно, но появившийся в интернете видеоролик наглядно доказывает — если ситуация и стала лучше, то ненамного.

Очередной грузовик, проехавший под мостом, снова частично потерял крышу, так что проблема пока окончательно не решена.