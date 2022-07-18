Завербованного СБУ жителя ЛНР задержали в Ростовской области
УФСБ России сообщило о задержании завербованного жителя ЛНР на территории Ростовской области.
18 июля управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации в пресс-релизе сообщило о задержании завербованного Вооружёнными силами Украины гражданина Луганской Народной Республики.
В ведомстве пояснили, что житель ЛНР был схвачен в Ростовской области РФ, куда прибыл для сбора и передачи данных украинской стороне о пунктах дислокации российских солдат и маршрутах передвижения военной техники.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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