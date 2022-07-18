Зрители толпой покинули концерт Михайлова в Шелехове, не дожидаясь его окончания
Выступление Стаса Михайлова в российском городе Шелехов не задалось. Зрители массово покинули концерт певца, не дожидаясь пока он закончится.
Народный артист Российской Федерации Стас Михайлов выступил с концертом на стадионе "Металлург" в российском городе Шелехов, который был приурочен к празднованию Дня металлурга.
Шелехов - город в России, административный центр Шелеховского района Иркутской области. Расположен на равнине между реками Иркутом и Олхой, в 12 километрах от областного центра. Входит в состав Иркутской агломерации и Большого Иркутска.
Население - 48 423 чел. (2020).
На стадионе "Металлург" 16 июля выступили со своими композициями музыкальные группы и популярный российский исполнитель Стас Михайлов, но, видимо, праздничная программа впечатлила не всех присутствующих.
Посетители культурного события не смогли дотерпеть до его окончания и решили в массовом порядке покинуть праздник "без объяснения причин".
Ксения Собчак поспешила поделиться кадрами инцидента в своём личном Телеграм-канале "Кровавая барыня".
Но господина шансонье в России любят, особенно в глубинке, да и местные мне в личку много что пишут.
Ранее сообщалось, что Собчак высказалась по поводу успеха картины "Особо опасен" Тимура Бекмамбетова в США. Светская львица порадовалась за соотечественника.
В студии Бекмамбетова Bazelevs, кажется, сами удивлены этим успехом, потому что в соцсетях компании пишут, что для них это "внезапный" повод для гордости.
В фильме снялись Анджелина Джоли, Морган Фримен и Константин Хабенский, а вышла она в 2008 году. Картина казахского режиссёра, популярного в РФ, заняла 6-ое место в топ-10 самых просматриваемых фильмов на Netflix в США.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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