Зрители толпой покинули концерт Михайлова в Шелехове, не дожидаясь его окончания

Выступление Стаса Михайлова в российском городе Шелехов не задалось. Зрители массово покинули концерт певца, не дожидаясь пока он закончится.

Народный артист Российской Федерации Стас Михайлов выступил с концертом на стадионе "Металлург" в российском городе Шелехов, который был приурочен к празднованию Дня металлурга.

Шелехов - город в России, административный центр Шелеховского района Иркутской области. Расположен на равнине между реками Иркутом и Олхой, в 12 километрах от областного центра. Входит в состав Иркутской агломерации и Большого Иркутска. Население - 48 423 чел. (2020).

На стадионе "Металлург" 16 июля выступили со своими композициями музыкальные группы и популярный российский исполнитель Стас Михайлов, но, видимо, праздничная программа впечатлила не всех присутствующих.

Посетители культурного события не смогли дотерпеть до его окончания и решили в массовом порядке покинуть праздник "без объяснения причин".

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Но господина шансонье в России любят, особенно в глубинке, да и местные мне в личку много что пишут.

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