Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили пункт дислокации «иностранного легиона» в ДНР

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об ликвидации около 250 наёмников ВСУ в Константиновке на территории ДНР.

В понедельник, 18 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга сообщил об поражении пункта временной дислокации «иностранного легиона» ВСУ в городе Константиновка Донецкой Народной Республики.

Конашенков уточнил, что около двухсот пятидесяти наёмников и девятнадцать единиц военной техники ВСУ в Константиновке были уничтожены российскими военнослужащими посредством нанесения высокоточного ракетного удара.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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