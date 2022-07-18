Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили пункт дислокации «иностранного легиона» в ДНР
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об ликвидации около 250 наёмников ВСУ в Константиновке на территории ДНР.
В понедельник, 18 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга сообщил об поражении пункта временной дислокации «иностранного легиона» ВСУ в городе Константиновка Донецкой Народной Республики.
Конашенков уточнил, что около двухсот пятидесяти наёмников и девятнадцать единиц военной техники ВСУ в Константиновке были уничтожены российскими военнослужащими посредством нанесения высокоточного ракетного удара.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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