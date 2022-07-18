Айза публично принесла извинения нынешней жене Гуфа за клевету

Бывшая жена рэпера Гуфа и известный бьюти-блогер Айза поздравила музыканта и его супругу Юлию Королёву с прибавлением в семействе, а также принесла извинения нынешней возлюбленной музыканта.

В конце весны текущего года жена рэпера Гуфа Юлия Королева родила девочку.

Гуф или Guf, настоящее имя Алексей Сергеевич Долматов - российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла "ЦАО Records", основатель лейбла "ZM Nation". Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.

С прибавлением в семействе исполнителя поспешила поздравить экс-супруга Айза.

Айза Анохина (Долматова) - популярный бьюти-блогер, светская львица, певица. В "Инстаграме" и "Твиттере" она ведет аккаунты, посвященные моде и стилю, и имеет большое число подписчиков и поклонников. Но широкой общественности она известна вовсе не как интернет-стилист, а как бывшая жена рэпера Гуфа.

Кроме того, бьюти-блогер принесла публичные извинения нынешней законной супруге своего бывшего мужа.

Я делала Юле больно много раз. Мне очень стыдно за это. Но ей нечего бояться. Я больше не причиню вреда их семье.

Айза не один раз пыталась задеть Юлию, но сегодня, к счастью, все в прошлом. Теперь звезда интернета жалеет о том, что старалась причинить боль этим людям.

Экс-супруга Гуфа обвиняла Юлию Королеву в том, что та препятствует встречам рэпера с их совместным сыном, который после расставания знаменитостей живёт с матерью Айзой.