Мужчина не одобряет девичники, считая их «сексистской» идеей

Женщина рада проводить время с любимым, но и забрасывать подруг она тоже не собирается, а потому как-то раз она решила устроить девичник.

Когда об этом узнал кавалер, он отреагировал странно.

Поняв, что ему на девичник вход воспрещён, возлюбленный нашей героини заявил, что однополые вечеринки — это сексизм и пережитки 1950-х годов.

Теперь он сделал паузу в отношениях, признавшись, что ему нужно время на то, чтобы переварить информацию о странной личности своей девушки.

Расстроенную даму утешают пользователи соцсетей, уверенные, что эта пауза в отношениях должна стать окончательным разрывом.

Встречаясь с девушкой столь недолго, мужчина уже начинает демонстрировать непростительное контролирующее поведение. Кроме того, девичники — вовсе не сексистская идея, и в таких вечеринках нет ничего зазорного.