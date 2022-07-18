Мужчина не одобряет девичники, считая их «сексистской» идеей
Женщина рада проводить время с любимым, но и забрасывать подруг она тоже не собирается, а потому как-то раз она решила устроить девичник.
Когда об этом узнал кавалер, он отреагировал странно.
Поняв, что ему на девичник вход воспрещён, возлюбленный нашей героини заявил, что однополые вечеринки — это сексизм и пережитки 1950-х годов.
Теперь он сделал паузу в отношениях, признавшись, что ему нужно время на то, чтобы переварить информацию о странной личности своей девушки.
Расстроенную даму утешают пользователи соцсетей, уверенные, что эта пауза в отношениях должна стать окончательным разрывом.
Встречаясь с девушкой столь недолго, мужчина уже начинает демонстрировать непростительное контролирующее поведение. Кроме того, девичники — вовсе не сексистская идея, и в таких вечеринках нет ничего зазорного.
Опубликовано: Игнат Ветров
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