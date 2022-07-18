Посол Кузнецов заявил о мерах России при появлении баз НАТО в Финляндии

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что в случае появления баз Североатлантического альянса НАТО в Финляндии, российская сторона будет обязана принять незамедлительные меры.

Павел Кузнецов подчеркнул, что ответные меры будут приняты вынуждено, однако они будут адекватные и служить обеспечением безопасности России. Посол считает, что если постоянные базы НАТО появится в Финляндии, то это будет целая военная инфраструктура в виде наступательного вооружения и ракетных комплексов.

В таком случае, Россия будет обязана принять меры для обеспечения собственной безопасности, то есть разместить на границе с Финляндией подобное вооружение. Таким образом, «военная граница» растянется на десятки (если не сотни) километров.

Кузнецов добавил, что рассчитывает на политику Финляндии, которая соответствует внутренним интересам страны. Размещение постоянных баз НАТО по его словам, нарушает здравый смысл военно-политическое и внешне-политической стороны российско-финских отношений.

Военные эксперты опасаются, что вступление Финляндии в НАТО может спровоцировать начало новой холодной войны и гонки вооружения между западными странами и Россией. При этом, российская сторона утверждает, что будет размещать ударное вооружение только в случае, если Финляндия разместит постоянные военные базы НАТО.