ВВС РФ уничтожили установку комплекса «Бук-М1» ВСУ в Крематорске
Российская авиация поразила установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» в городе Крематорске.
18 июля генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга Министерства обороны России заявил, что солдаты российских Военно-воздушных сил уничтожили ЗРК «Бук-М1» в Крематорске ДНР.
Также Конашенков сообщил, что российская авиация ликвидировала военные склады с топливом и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ под Новоалександровкой в Запорожской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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