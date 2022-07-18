ВВС РФ уничтожили установку комплекса «Бук-М1» ВСУ в Крематорске

Российская авиация поразила установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» в городе Крематорске.

18 июля генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга Министерства обороны России заявил, что солдаты российских Военно-воздушных сил уничтожили ЗРК «Бук-М1» в Крематорске ДНР.

Также Конашенков сообщил, что российская авиация ликвидировала военные склады с топливом и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ под Новоалександровкой в Запорожской области.