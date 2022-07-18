Арзамасова кинулась в ущелье, не подумав о своём маленьком ребёнке

Российская актриса Лиза Арзамасова, супруга прославленного фигуриста Ильи Авербуха, совершила безрассудный поступок. Её подписчики не разделили восторгов молодой матери по поводу её опасного увлечения.

Известная российская актриса Елизавета Арзамасова рискнула собственной жизнью, напугав своих фанатов не на шутку. Звезда экрана решила попробовать экстремальное занятие - прыжок с огромной высоты в ущелье.

Елизавета Николаевна Арзамасова - российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Страховка знаменитости оставляет желать лучшего. Её лишь привязали тросом за ноги.

Так повеселилась Арзамасова на курорте в Сочи, где она в настоящее время пребывает в компании своего мужа Ильи Авербуха.

Илья Изяславич Авербух - советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании

В личном блоге артистка разместила видео, где её "швыряют" в обрыв. Платформа, с которой прыгнула Елизавета, составляет 207 м высотой.

Приключение знаменитость очень воодушевило, но подписчики осудили ее за беспечность. Комментарии посыпались один за одним:

Зачем так рисковать, когда у тебя дома маленький ребенок.

Лиза, а о Левушке перед полетом подумали.

Не ожидала от вас такого безрассудства.

Безрассудная мать.

Кошмар! Молодая мама не должна рисковать собой!

Многие поклонники актрисы заявили, что молодой матери воспрещено так рисковать собой.