Fox News: Байдена сравнили с клоуном после посещения Саудовской Аравии

Зрители американского телеканала Fox News раскритиковали визит президента США Джо Байдена Саудовскую Аравию. Ранее он называл королевство «страной-изгоем».

Теперь американский лидер встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого также называл «убийцей» саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. При этом Джо Байден вполне открыто подтвердил, что просит у Саудовской Аравии увеличения объемов добычи нефти.

Ведущий передачи на Fox News Шон Хэннити заявил, что Байден «завершает еще одну катастрофическую неделю своего президенства с более причудливыми ошибками и провальной политикой, чем были при провали американской экономики».

После выпуска новостей, телеканал получил активный зрительный отклик в комментариях. Одни говорили, что Саудовская Аравия смеется над Джо Байденом и над его беспомощностью. Другие — открыто называли своего президента клоуном, который ставит США в неловкое положение.

Напомним, цены на топливо в США достигли рекордных показателей в марте 2022 года, в мае — снова обновили максимумы, а в июне впервые превысили стоимость в 5 долларов за галлон. При этом Джо Байден только в январе 2021 года заступил на пост главы государства, тогда стоимость галлона бензина в США составляли 2,38 долларов.