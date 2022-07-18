Fox News: Байдена сравнили с клоуном после посещения Саудовской Аравии
Зрители американского телеканала Fox News раскритиковали визит президента США Джо Байдена Саудовскую Аравию. Ранее он называл королевство «страной-изгоем».
Теперь американский лидер встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого также называл «убийцей» саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. При этом Джо Байден вполне открыто подтвердил, что просит у Саудовской Аравии увеличения объемов добычи нефти.
Ведущий передачи на Fox News Шон Хэннити заявил, что Байден «завершает еще одну катастрофическую неделю своего президенства с более причудливыми ошибками и провальной политикой, чем были при провали американской экономики».
После выпуска новостей, телеканал получил активный зрительный отклик в комментариях. Одни говорили, что Саудовская Аравия смеется над Джо Байденом и над его беспомощностью. Другие — открыто называли своего президента клоуном, который ставит США в неловкое положение.
Напомним, цены на топливо в США достигли рекордных показателей в марте 2022 года, в мае — снова обновили максимумы, а в июне впервые превысили стоимость в 5 долларов за галлон. При этом Джо Байден только в январе 2021 года заступил на пост главы государства, тогда стоимость галлона бензина в США составляли 2,38 долларов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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