Центробанк РФ запретит россиянам брать кредиты без сдачи биометрии

Центральный банк Российской Федерации сообщил, что хочет обязать банки регистрировать новых клиентов в своих мобильных приложениях через единую биометрическую систему (ЕБС).

Финансовый регулятор разработал законопроект «О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией». Фактически, закон предполагает ограничения финансовых организаций на работу с клиентами, которые предварительно не сдали биометрические данные.

Предполагается, что россияне не смогут брать кредиты и открывать новые денежные вклады без сдачи биометрии. При этом, если законопроект примет в июле, то он может вступить в силу уже с августа 2022 года. Эксперты считают, что банкам поставили ультиматум — либо обеспечить идентификацию в мобильных приложениях ЕБС, либо не выдавать кредиты и иметь определенные ограничения на другие финансовые операции, особенно с новыми клиентами.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации России Марии Михайловой, на доработку банковского программного обеспечения потребуется от 10 млн до 15 млн российских рублей. Она также отметила, что участники рынка не очень охотно сдают биометрические данные.

Руководитель платежного совета России Алма Обаев и вовсе заявил, что «с безопасностью единой биометрической системы не все гладко». Что именно настораживает в ЕБС он не уточнил, однако отметил, что «государству очень нужно, чтобы россияне сдали свои биометрические данные в единую систему».