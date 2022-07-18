Кудрявцева похвасталась грамотой, которую вручил ей Путин

Известная ведущая получила грамоту за заслуги в развитии СМИ и добросовестную работу на протяжении многих лет в прошлом году.

Недавно сообщалось, как Лера Курявцева отреагировала на внезапную кончину солиста легендарного коллектива "Ласковый май" Юрия Шатунова.

Звезда экрана рассказала, что постоянно общалась с певцом. Созваниваться они могли даже по ночам, делясь сокровенным.

Кудрявцева рассказала, что была хорошо знакома с Шатуновым на протяжении более, чем 30 лет. На момент знакомства ведущей было 18, а покойному ныне певцу - 15 лет.

Знаменитость поделилась своим состоянием после того, как узнала о смерти Шатунова.

Я в таком шоке, что представить сложно.

Лера рассказала, что исполнителя замучили постоянные суды за права на композиции "Ласкового мая", которые изрядно потрепали ему нервы. Кроме того, Юрий активно гастролировал.

Мы говорили часами по ночам о жизни, несправедливости и детстве. Добрый, справедливый, талантливый, наша эпоха! Господи, Юрка! Как так… Да что же это такое. Не могу поверить. Ты - всегда в моей памяти, дорогой.

Такой информацией Кудрявцева поделилась в своих социальных сетях.