Сафронов считает, что тело Градского эксгумируют ради наследства

Известный в России художник Никас Сафронов не исключает возможности того, что тело Градского может быть эксгумировано. Причиной является получение наследства. Родственников у покойного мэтра становится всё больше, нужны ДНК-тесты.

В рамках программы "Хватит слухов!", которая выходит в эфире канала "ТВ-Центр", вышел репортаж о том, как родственники знаменитого исполнителя Александра Градского делят наследство.

Представители СМИ попросили поделиться соображениями на этот счёт известных юристов и друзей покойного артиста. Свою точку зрения о ситуации вокруг делёжки имущества знаменитости высказал и известный художник в РФ Никас Сафронов.

66-летний потретист заявил:

Выясняется, что тут все - и жены, и дети, и первые, и вторые, и третьи… Еще будут незаконные дети, еще будут эксгумировать его, может быть, доставать его ДНК и так далее.

Александр Градский ушёл в мир иной в ноябре прошлого года. Причиной кончины знаменитого певца стал инсульт. Артисту было 72 лет.

За наследство активно "сражаются" третья и четвертая супруги покойного, взрослые наследники и другие многочисленные родственники легендарного исполнителя.

Третья супруга Ольга Градская и двоюродная сестра мэтра отечественной сцены Наталья намерены отстоять в суде своё право на получение имущества певца. Речь идёт об особняке в Подмосковье и квартире в самой столице.

Бывшая жена имеет виды также на творческое наследие Градского.