МИД России заявил, что Зеленский не хочет наступления мира

Министерство иностранных дел России обвинило президента Украины Владимира Зеленского в нежелании заключать мир.

Российское внешнеполитическое ведомство 18 июля выпустило заявление, в котором написало, что украинские власти сегодня вновь подтвердили нежелание приступать к диалогу.

МИД России пишет, что они не хотят переговоров с РФ, а сам президент Зеленский не хочет мира.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить российские каналы от европейских сетей телевещания.

Он считает, что это будет эффективной санкционной мерой.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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