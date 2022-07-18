Сандип Сигх Кайла дольше всех крутит мяч для американского футбола на пальце

Он и раньше попадал в поле зрения СМИ, ведь он побил мировой рекорд по самому долгому раскручиванию баскетбольного мяча на зубной щётке.

житель Эбботсфорда (Британская Колумбия, Канада) не остановился на достигнутом.

Он узнал, что не существует официального рекорда, связанного с раскручиванием мяча для американского футбола на пальце — а раз так, его надо установить.

В итоге Сандипу удалось крутить мячик 21,66 секунд — что, видимо, является самым длительным периодом времени в мире.

С этим согласились представители Книги рекордов Гиннеса, так что наш герой может похвастаться очередным официально признанным достижением.

Но и теперь он не собирается почивать на лаврах.

Следующая цель мужчины — установить рекорд в области скоростного поедания. Это будет сюрпризом, и Сандип пока не раскрывает подробности.