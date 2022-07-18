Ваенга удивила странным условием своего приезда на "Славянский базар"

Казалось, что знаменитости уже не могут ни чем поразить окружающих. Елена Ваенга традиционно предъявляет одно условие ответственным за "Славянский базар" лицам, которое не может не удивлять.

Исполнительница из РФ Елена Ваенга поведала о странном условии, которое ставит организаторам фестиваля "Славянский базар" в Витебске, ставшее традиционным.

"Славянский базар" - ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трёх стран: Белоруссии, России, Украины.

Российская певица уже порадовала своим выступлением зрителей культурного мероприятия. После того как Ваенга дала сольный концерт, она поделилась с журналистами информацией, зачем каждый год в самостоятельном порядке связывается с организаторами фестиваля.

Я всегда звоню заранее на "Славянский базар" и говорю: "Специально не приглашайте, приеду сама при любых обстоятельствах".

По сведениям СМИ, выступления на "Славянском базаре" для Ваенги особые, так как артистка исполняет композиции, которые предназначены не для открытых площадок.

Заметим, что музыкальный фестиваль в белорусском городе Витебск проходит в этом году с 13 по 18 июля.

Участниками праздника в 2022 году стали Тамара Гвердцители, Сергей Безруков, казачий ансамбль песни и танца Ставрополье, Елена Ваенга, Владимир Кузьмин.

Также в дни культурного мероприятия запланированы детский конкурс, концерт призёров "Славянского базара".