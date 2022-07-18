Госдума РФ предлагает запретить фильмы с пропагандой гомосексуализма

В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, полностью запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений в фильмах и медиапространстве.

Документ законопроекта опубликован в электронной базе нижней палаты Государственной думы РФ. Депутаты предлагают полный запрет на распространение информации, которая направлена на «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». В частности, речь идет о СМИ и кино.

Если законопроект примут, то формулировка статьи 4 Федерального закона от 27 декабря 1991 года за №2124-1 «О средствах массовой информации» будет изменена. После слов «пропагандирующий порнографию, культ насилия и жестокости» добавятся «нетрадиционные сексуальные отношения».

Авторами законопроекта выступили депутаты Останина, Алимова, Лантратова, Бурляев, Журавлев и Корниенко. Они также предложили установить прямой запрет на выдачу прокатных лицензий «на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду гомосексуальных идей и практик».

В пояснительной записке к документу депутаты утверждают, что «отрицание традиционных семейных ценностей наносит вред психики и допускает появление движения «чайлдфри», популяризует нетрадиционные сексуальные отношения, что не менее опасно для российского общества, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма».