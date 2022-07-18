Свежее Фото Пугачёвой неприятно удивило поклонников: лицо гармошкой

Свежие фото Аллы Пугачёвы - редкость после того, как она уехала из РФ. Но недавно фотографам посчастливилось запечатлеть певицу на концерте латвийского певца в Юрмале.

После того как Алла Борисовна покинула родину, её свежие снимки в сети появляются редко.

На днях знаменитость посетила концерт Интарса Бусулиса в Юрмале, где не пряталась от фотографов. В Сети появилось несколько снимков Примадонны без фотошопа. Фанаты были шокированы увиденным, так как Алла Борисовна уже не та, морщины "украшают" лицо звезды отечественной сцены под глазами, вокруг губ.

Врач дерматолог-косметолог Ирина Нельга заявляет, что:

Лицо Аллы Борисовны выглядит достаточно неплохо. Возрастные изменения кожи неизбежны, и они у всех происходят по-разному. У одних старение мелкоморщинистое, у других - мускульное, а у третьих случается деформация: лицо "опускается" вниз. И это как раз случай Аллы Борисовны. Присмотритесь: сеточки мелких морщин у нее нет, хотя кожа все равно достаточно дряблая, есть избыток ткани. И Пугачева все это довольно успешно убирает. Ее так называемая "гармошка" - это следы от манипуляций на лице. Судя по всему, артистка делала втяжение кожи в области щек: ставила хирургические либо косметологические нити. Вполне возможно, процедуры были проведены недавно, и Алла Борисовна еще проходит период реабилитации. Такой вывод я делаю по заметным областям отечности и втяжений.

Эксперт утверждает, что на лице известной певицы видны и следы прибегания к пластической хирургии.

Был проведен хирургический SMAS-лифтинг, то есть хирургическая подтяжка лица. Также заметна аугментация в области подбородка: увеличение и добавление объема. Углы нижней челюсти хорошо выделяются: не исключено, что проведена контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты.

Между тем, многие почитатели таланта Аллы Пугачёвой забывают о том, что исполнительнице в апреле текущего года исполнилось уже 73 года.