МВД ЛНР сообщило о переходе Северска под контроль союзных сил

Пресс-служба народной милиции ЛНР уведомляет, что город Северск перешёл под контроль народного ополчения.

18 июля сотрудник МВД Луганской народной республики Виталий Киселёв заявил, что город Северск полностью перешёл под контроль сил ЛНР и армии России. Несколькими днями ранее было известно, что Северск уже окружён, однако уже сегодня город освобождён от присутствия ВСУ.

Северск является стратегически важным объектом, поскольку из данного города есть удобные выходы к Бахмуту, Славянску и Краматорску. Сам Северск находится в 30 километрах от Лисичанска.