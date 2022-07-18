Киев вышел из соглашения о таможенном сотрудничестве в рамках СНГ

В понедельник18 июля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своих социальных сетях сообщил, что Украина выходит из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делал в рамках Снг.

Депутат Гончаренко написал следующие: Украина вышла из очередного соглашения СНГ. Рече идёт о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. За выход из соглашения - 327 депутатов.

Постепенный процесс выхода из разного рода договоров и соглашений в рамках СНГ Украина начала ещё с 2019 года. Принимались ряд законов, предусматривающие выход Украины из соглашений СНГ. Так, 19 июня, Верховная рада приняла закон о выходе Украины из ряда подобных соглашений.

Вместе с этим Киевом были приняты закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств - участников СНГ и Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Инициирования выхода из соглашений в рамках СНГ, есть единый процесс по полному выходу Украины из Содружества Независимых Государств. 

Хоть Украина и была членом-учредителем СНГ, она не ратифицировала устав организации. И поэтому не может де-юра считаться полноправном участником Содружества.

Позднее вопрос о статусе Украины внутри СНГ поднимался с "оранжевой революции" 2005 года. Вновь о нем было объявлено в связи с событиями на Майдане. Так, с 2014 года в Украине два раза объявлялось о выходе из СНГ.

 
 

Опубликовано: Марчик Артём

 

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