Киев вышел из соглашения о таможенном сотрудничестве в рамках СНГ

Депутат Гончаренко написал следующие: Украина вышла из очередного соглашения СНГ. Рече идёт о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. За выход из соглашения - 327 депутатов.

Постепенный процесс выхода из разного рода договоров и соглашений в рамках СНГ Украина начала ещё с 2019 года. Принимались ряд законов, предусматривающие выход Украины из соглашений СНГ. Так, 19 июня, Верховная рада приняла закон о выходе Украины из ряда подобных соглашений.

Вместе с этим Киевом были приняты закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств - участников СНГ и Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Инициирования выхода из соглашений в рамках СНГ, есть единый процесс по полному выходу Украины из Содружества Независимых Государств.