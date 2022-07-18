Захарова: Зеленский не хочет мира на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине.

Сотрудник Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев сядет за стол переговоров с Москвой только после поражения России. Захарова уверена, что подобные заявления свидетельствуют о нежелании Зеленского устанавливать мир на Украине.

Также Мария Захарова уверена, что подобная позиция Владимира Зеленского продиктована мнением кураторов из Вашингтона, которые убедили президента Украины вести боевые действия до последнего украинца.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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