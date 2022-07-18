Захарова заявила, что Киев не хочет мира и отказывается от переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы подтверждают то, что Киев не хочет мира и отказывается от переговоров.

Комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры с Россией возможны только после ее «поражения на поле битвы», Захарова отметила, что это показатель отсутствия желания мира у Киева. Она добавила, что следует внимательно вдуматься в слова Кулебы тем, кто «упрекает Россию в неведении переговоров с киевским режимом».

Захарова считает, что Кулеба просто повторит «напетую Вашингтоном песню». По мнению представителя российского МИД, это не может быть «позицией государства Украина и ее народа».

Она указала и на то, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими единомышленниками, не хочет мира, а Кулеба это фактически подтверждает словами, в которых заявляет о необходимости победы над Россией.

Ранее Захарова заявляла, что США с позицией оказания помощи Украине, буквально балансируют на грани войны ядерных держав. Она также обвинила Вашингтон в обострении украинского кризиса.