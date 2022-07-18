The Insider: Игорь Стрелков связан с отравлением Навального

Признанное в России иноагентом издание The Insider утверждает, что Игорь Стрелков связан с людьми, которые якобы отравили оппозиционера Алексея Навального.

18 июля признанные в РФ иностранными агентами газеты The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, согласно которому бывший агент ФСБ Игорь Стрелков жил с серией поддельных паспортов после возвращения в Россию из Донбасса. По данным Insider, эти паспорта Стрелкову выдавало само ФСБ.

Также The Insider утверждают, что серия паспортов, выдаваемая Игорю Стрелкову, совпадает с той, которые якобы ФСБ выдали двум людям, отравившим Алексея Навального по мнению журналистов-иноагентов. Также эта серия паспортов совпадает с той, которая была у спецназовца Вадима Красикова, который по версии немецкого суда убил беженца из Чечни в Берлине по поручению "сверху".