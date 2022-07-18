В ЛНР заявили о взятии Северска под полный контроль

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев заявил об установлении полного контроля союзных сил над городом Северск.

В эфире «Первого канала» Виталий Киселев сообщил, что «Северск под нашим контролем». Он также заявил, что в ближайшие несколько дней союзные войска возьмут под контроль город Соледар, который находится в 15 километрах от Бахмута.

Северск находится в 30 километрах от Лисичанска, который ранее был взят под контроль союзными силами и российской армией. В городе проживает порядка 11 000 человек. Он имеет важное стратегическое значение, так как находится на развилке дорог, являющихся транспортным узлом.

Во всех городах в районах Луганской народной республики сформирована военно-гражданская администрация. Представители администрации некоторых регионов заявляют, что планируют провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве называют главной задачей специальной военной операции России в Украине освобождение всех территорий Донбасса — Луганской и Донецкой народных республик. Отмечается, что крупнейшие города региона уже взяты под контроль российской армией и союзными силами.