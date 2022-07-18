Американка вышла из двухлетней комы и рассказала, кто на нее напал
Издание West Virginia Metro News сообщает, что в Западной Вирджинии пришла в себя Ванда Палмер, которая более двух лет находилась в коме после жестокого нападения.
Женщину жестоко избили в ее собственном доме в июне 2020 года. Она впала в кому и находилась в учреждении длительного ухода в Нью-Мартинсвилле.
Шериф округа Джексон Росс Мелленджер рассказал, что женщина казалась мертвой, когда полицейские обнаружили ее после нападения.
На прошлой неделе сотрудники учреждения длительного ухода сообщили местным властям, что Ванда Палмер пришла в себя.
Несмотря на повреждения мозга, она может говорить достаточно хорошо, чтобы рассказать о нападении.
Женщина рассказала, что на нее напал брат Дэниэл Палмер. У него было что-то вроде топора или мачете. Мужчина уже арестован.
Мелленджер говорит, что полиция до сих пор не могла установить преступника, поскольку нападавшего знала только жертва.
Дэниэла Палмера обвиняют в покушении на убийство и злонамеренном ранении.
Опубликовано: Светлана Репина
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