Американка вышла из двухлетней комы и рассказала, кто на нее напал

Издание West Virginia Metro News сообщает, что в Западной Вирджинии пришла в себя Ванда Палмер, которая более двух лет находилась в коме после жестокого нападения.

Женщину жестоко избили в ее собственном доме в июне 2020 года. Она впала в кому и находилась в учреждении длительного ухода в Нью-Мартинсвилле.

Шериф округа Джексон Росс Мелленджер рассказал, что женщина казалась мертвой, когда полицейские обнаружили ее после нападения.

На прошлой неделе сотрудники учреждения длительного ухода сообщили местным властям, что Ванда Палмер пришла в себя.

Несмотря на повреждения мозга, она может говорить достаточно хорошо, чтобы рассказать о нападении.

Женщина рассказала, что на нее напал брат Дэниэл Палмер. У него было что-то вроде топора или мачете. Мужчина уже арестован.

Мелленджер говорит, что полиция до сих пор не могла установить преступника, поскольку нападавшего знала только жертва.

Дэниэла Палмера обвиняют в покушении на убийство и злонамеренном ранении.