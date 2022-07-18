Огородники рассказали о подкормках для сладости томатов
Чтобы наслаждаться отменным вкусом сочных и спелых томатов, важно позаботиться о правильном питании растения полезными микроэлементами.
На вкусовые характеристики томатов влияет множество факторов. Основными из них являются:
Номинальные характеристики сорта.
Количество солнечных лучей, которые получали овощи по мере созревания.
Показатели кислотности грунта.
Температурный режим.
Правильность полива.
Важную роль в вопросе вкуса играют также грамотные подкормки. Причем важнее всего вносить удобрения на этапе бутонизации, после формирования завязей и во время созревания плодов.
Чем покормить томаты для сладкого вкуса?
Чтобы вырастить богатый и вкусный урожай, я подкармливаю свои томаты каждые две недели. Для достижения лучшего эффекта я комбинирую разные способы и не ограничиваюсь только корневыми подкормками.
На своем опыте я убедился, что наиболее эффективны следующие подкормки:
Минеральные удобрения. В большей степени положительно влияют на вкус плодов калий и фосфор. Можно использовать популярное средство «суперфосфат». Приготовленный на основе средства раствор можно использовать для подкормок как корневым, так и внекорневым способом.
Особенно полезна данная подкормка для завязей. Не менее действенным средством является калиевая селитра. Для приготовления рабочего раствора я развожу 20 грамм порошка в 10 литрах чистой воды.
Используя средство помните о том, что заключительную обработку селитрой стоит провести не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого сбора урожая.
Органические удобрения — надежный и проверенный способ подкормки томатов. Я предпочитаю использовать на своих грядках настой на основе древесной золы. Для приготовления потребуется килограмм вещества залить ведром кипящей воды и дать настояться в течение суток.
Готовым раствором я провожу корневые подкормки, расходуя около полулитра раствора на один взрослый куст. Таких подкормок я провожу около трех за сезон, делая интервал в пару недель.
Народные средства. Некоторые садоводы считают их малоэффективными, однако некоторые рецепты показывают очень хороший результат. На этапе цветения кусты томатов можно полить раствором на основе перманганата калия в концентрации 0,03%.
Не менее популярным средством для внекорневых подкормок считается борная кислота. Для приготовления раствора 10 грамм средства нужно развести в литре воды. Еще одно хорошее сочетание — молоко и йод. Такой состав можно применять не только для повышения вкусовых характеристик, но и в качестве эффективного фунгицидного средства.
Опубликовано: Ангелина Крент
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