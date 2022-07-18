Огородники рассказали о подкормках для сладости томатов

Чтобы наслаждаться отменным вкусом сочных и спелых томатов, важно позаботиться о правильном питании растения полезными микроэлементами.

На вкусовые характеристики томатов влияет множество факторов. Основными из них являются:

Номинальные характеристики сорта.

Количество солнечных лучей, которые получали овощи по мере созревания.

Показатели кислотности грунта.

Температурный режим.

Правильность полива.

Важную роль в вопросе вкуса играют также грамотные подкормки. Причем важнее всего вносить удобрения на этапе бутонизации, после формирования завязей и во время созревания плодов.

Чем покормить томаты для сладкого вкуса?

Чтобы вырастить богатый и вкусный урожай, я подкармливаю свои томаты каждые две недели. Для достижения лучшего эффекта я комбинирую разные способы и не ограничиваюсь только корневыми подкормками.

На своем опыте я убедился, что наиболее эффективны следующие подкормки:

Минеральные удобрения. В большей степени положительно влияют на вкус плодов калий и фосфор. Можно использовать популярное средство «суперфосфат». Приготовленный на основе средства раствор можно использовать для подкормок как корневым, так и внекорневым способом.

Особенно полезна данная подкормка для завязей. Не менее действенным средством является калиевая селитра. Для приготовления рабочего раствора я развожу 20 грамм порошка в 10 литрах чистой воды.

Используя средство помните о том, что заключительную обработку селитрой стоит провести не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого сбора урожая.

Органические удобрения — надежный и проверенный способ подкормки томатов. Я предпочитаю использовать на своих грядках настой на основе древесной золы. Для приготовления потребуется килограмм вещества залить ведром кипящей воды и дать настояться в течение суток.

Готовым раствором я провожу корневые подкормки, расходуя около полулитра раствора на один взрослый куст. Таких подкормок я провожу около трех за сезон, делая интервал в пару недель.

Народные средства. Некоторые садоводы считают их малоэффективными, однако некоторые рецепты показывают очень хороший результат. На этапе цветения кусты томатов можно полить раствором на основе перманганата калия в концентрации 0,03%.

Не менее популярным средством для внекорневых подкормок считается борная кислота. Для приготовления раствора 10 грамм средства нужно развести в литре воды. Еще одно хорошее сочетание — молоко и йод. Такой состав можно применять не только для повышения вкусовых характеристик, но и в качестве эффективного фунгицидного средства.