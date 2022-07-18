Огородники рассказали, какие народные методы помогут избавиться от вредителей на капусте

Капуста — лакомый кусок для многих насекомых. Однако нет специфических капустных вредителей, а есть вредители крестоцветных, которые повреждают не только капусту, но и другие культуры этого семейства.

Выращивание капусты всегда сопряжено с риском потери урожая из-за нашествия вредителей. Насекомые, едва пробудившись от зимнего сна и покинув свои убежища, устремляются на грядки, где их ждёт свежая молодая зелень.

В арсенале овощевода непременно должны быть средства борьбы с вредителями капусты. Они защитят грядки от непрошеных гостей, а если последние уже успели обосноваться на участке, то в два счёта уничтожат их.

Способы защиты капусты от вредителей:

От гусениц, слизней, капустной мухи и упомянутой выше крестоцветной блошки, слизней и капустной помогает их опрыскивание настоем листьев табака или отвар на листья сельдерея.

Готовить его стоит следующим образом: измельчаю ножом сельдерей, заливаю водой и полчаса кипячу, после чего даю даю настояться несколько часов. Потом процеживаю его через марлю и опрыскиваю пульверизатором свою капусту. О капустной мухе потом просто забываю. Другие вредители также забывают о моих грядках.

Листья табака тоже довольно эффективны в борьбе с вредителями, но раздобыть их проблематично. Уксусный раствор (1 стакан 9%-ного столового уксуса на ведро воды) 0 – средство доступное и довольно эффективное против вредителей.

По цене и эффективности его не сравнить с настоем на одуванчиках, полкило которых пропускаю через мясорубку, заливаю 10 л кипящей воды, настаиваю, а перед подкормкой капусты процеживаю.

Неплохо противостоит вредителям раствор нашатырного спирта и помидорно-чесночный настой, который я делаю следующим образом:

На 200 мл стакан пасынков помидоров и листьев беру стакан измельченного чеснока и заливаю их 10 л кипяченной воды. После процеживания в этот раствор добавлю жидкое мыло, чтобы он лучше держался на растениях.

Еще из средств борьбы с вредителями могу назвать:

настой ромашки аптечной;

отвар на картофельных очистках;

нафталин (с песком или древесной золой);

раствор валерианы;

настой на горьком перце;

раствор молока с размешанным в нем йодом.

Помогает справиться с вредителями и обычная древесная зола. Нужно опудривать ей капусту, предварительно смешав с гашеной известкой в пропорции 1:1. Альтернативный вариант – использование вместо золы табачной пыли. Но вариант явно не бюджетный.