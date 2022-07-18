Огородники рассказали, какие народные методы помогут избавиться от вредителей на капусте
Капуста — лакомый кусок для многих насекомых. Однако нет специфических капустных вредителей, а есть вредители крестоцветных, которые повреждают не только капусту, но и другие культуры этого семейства.
Выращивание капусты всегда сопряжено с риском потери урожая из-за нашествия вредителей. Насекомые, едва пробудившись от зимнего сна и покинув свои убежища, устремляются на грядки, где их ждёт свежая молодая зелень.
В арсенале овощевода непременно должны быть средства борьбы с вредителями капусты. Они защитят грядки от непрошеных гостей, а если последние уже успели обосноваться на участке, то в два счёта уничтожат их.
Способы защиты капусты от вредителей:
От гусениц, слизней, капустной мухи и упомянутой выше крестоцветной блошки, слизней и капустной помогает их опрыскивание настоем листьев табака или отвар на листья сельдерея.
Готовить его стоит следующим образом: измельчаю ножом сельдерей, заливаю водой и полчаса кипячу, после чего даю даю настояться несколько часов. Потом процеживаю его через марлю и опрыскиваю пульверизатором свою капусту. О капустной мухе потом просто забываю. Другие вредители также забывают о моих грядках.
Листья табака тоже довольно эффективны в борьбе с вредителями, но раздобыть их проблематично. Уксусный раствор (1 стакан 9%-ного столового уксуса на ведро воды) 0 – средство доступное и довольно эффективное против вредителей.
По цене и эффективности его не сравнить с настоем на одуванчиках, полкило которых пропускаю через мясорубку, заливаю 10 л кипящей воды, настаиваю, а перед подкормкой капусты процеживаю.
Неплохо противостоит вредителям раствор нашатырного спирта и помидорно-чесночный настой, который я делаю следующим образом:
На 200 мл стакан пасынков помидоров и листьев беру стакан измельченного чеснока и заливаю их 10 л кипяченной воды. После процеживания в этот раствор добавлю жидкое мыло, чтобы он лучше держался на растениях.
Еще из средств борьбы с вредителями могу назвать:
настой ромашки аптечной;
отвар на картофельных очистках;
нафталин (с песком или древесной золой);
раствор валерианы;
настой на горьком перце;
раствор молока с размешанным в нем йодом.
Помогает справиться с вредителями и обычная древесная зола. Нужно опудривать ей капусту, предварительно смешав с гашеной известкой в пропорции 1:1. Альтернативный вариант – использование вместо золы табачной пыли. Но вариант явно не бюджетный.
Опубликовано: Ангелина Крент
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