Огородники рассказали, из-за чего огурцы могут перестать расти

Огурцы считаются простыми в выращивании овощами, однако и они иногда начинают "капризничать". То плохо взойдут, то вдруг перестанут расти, то плоды не завязываются, то горчат.

Понижение температуры:

Огурцы – культура теплолюбивая и весьма чувствительная к понижению температуры окружающего воздуха. Оптимально благоприятная дневная температура для них – это +22-+26 °С, и +16-+18 °С – ночная. Крайний приемлемый для них показатель составляет +13 °С. Если столбик термометра вдруг опустится ниже, огурцы останавливаются в росте.

Правда, летом такое случается редко, но если все же существенно похолодает, я защищаю посадки огурцов, устанавливая над грядками временные дуги и натягивая на них полиэтиленовую пленку. Получается что-то типа временного парника. А чтобы под пленкой было достаточно тепло, кладу под нее пластиковые бутылки, наполненный горячей водой.

Недостаточный полив:

Нехватка посадкам огурцов влаги также ведет к замедлению их роста, поскольку это влаголюбивая культура. При регулярном поливе подобной проблемы не возникнет. Я поливаю огурцы, посаженные в открытом грунте, 2-3 раза в неделю (если нет дождей), а те, что растут в теплице, поливаю ежедневно.

Обычно поливаю посадки вечером, при низком солнце, поскольку если поливать грядки днем, на почве образуется неприятная сухая корочка.

Всегда поливаю огурцы теплой отстоявшейся водой из бочки, поскольку полив холодной проточной водой из-под крана также негативно скажется на росте и развитии огуречных кустов.

Нехватка азота:

Его низкое содержание в почве – еще одна причина замедления роста огуречных кустов. Но обогатить им землю не сложно. Я делаю это путем подкормок растений азотосодержащими удобрениями: настоями на основе куриного помета, коровяка, крапивы, мочевины. В исключительных случаях использую покупные азотосодержащие удобрения.

Загущенность посадок:

Она возникает в случае, если кусты огурцов посажены слишком часто. В результате, когда они немного вырастут, то начнут затенять друг друга, а почва быстро истощится, что и приведет к приостановке их роста.

Чтобы не допустить этого, я при посадке огурцов всегда выдерживаю интервал между закладками семян не меньше 30 см. Также часто подвязываю кусты к шпалере, чтобы их плети не расползались по грядке, переплетаясь, а росли вверх.

Недостаточная освещенность:

Нехватка огурцам солнечного света тоже является причиной замедления их роста. Я никогда не сажаю эту культуру на затененных участках огорода: за домом с северной стороны или под яблонями. Всегда отвожу им солнечное, защищенное от ветра место.

Болезни:

Они, безусловно, значительно влияют на развитие огуречных кустов и ведут к приостановке их роста.

Причины заражения:

не продезинфицированная почва;

затянувшиеся дожди или избыточный полив, ведущие к застою в ней влаги;

подкормка зараженными органическими удобрениями;

недостаточность или, наоборот, избыток в грунте микро- и макроэлементов.

Профилактику болезней огурцов я осуществляю с помощью фунгицидов типа Фитоспорина, периодически обрабатывая им огуречные посадки в течение всего вегетационного периода.