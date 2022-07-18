Огородники рассказали, как без ошибок обрезать огурцы в теплице

Для получения достойного урожая огурцов в закрытом грунте нужно выполнить своевременно ряд требований.

Удалять листья необходимо и для этого есть очень веские причины:

Обрезка помогает растению сохранить силы перед плодоношением.

Создает правильную форму плодов.

Питание будет направлено на цветы, а не на боковые отростки.

Упрощает уход.

Положительные стороны:

Удалив ненужные листы, повысится количество и вес плодов.

Повышается иммунитет растения и уменьшается риск заболеваний.

Улучшается освещение плетей, что очень важно.

Минусы:

Минус только один: если неправильно провести удаление, можно лишиться растения, поэтому необходимо соблюдать все правила.

Виды обрезки:

Существует два вида: общая и осветляющая.

Общая:

Проводится у самоопыляющихся видов, поскольку у них огурцы вызревают на стебле.

Подрезаются нижние соцветия, пустоцветы и боковые отростки, а также вялые листики, растущие вниз.

Выше оставляются 3 ростка.

Осветляющая:

Проводится у больных и ослабленных растений.

Удаляют закрывающие солнце, привядшие и свисающие листы. Оставляют только крепкие.

Если таких нет, удаляют все.,

Оставляют 2–3 завязи, а также боковые отростки.

В этом случае рост плети прекращается и все силы идут на налив плодов.

Сроки проведения:

По достижении плети 50 см удаляют листья снизу и пасынки до 5 см длиной.

Верхушку прищипывают по достижении растения высоты 1–1,3 м.

Следующие пасынки удаляют после появления 5 узлов.

Инструменты:

Удалять нужно острым обеззараженным секатором.

Цветки удаляют садовыми ножницами.

Молодые пасынки отщипывают руками.

Проводится несколько этапов обрезки:

Убирают боковые ростки, образовавшиеся до четвертого листа.

После седьмого — нужно оставить по 1 пасынку.

После десятого — остается 3 листика с завязями.

Затем нужно оставить 3 листка с 3 завязями.

В дальнейшем удаляют все образующиеся побеги.

Уход после обрезки:

Необходимо срезу после обрезки провести подкормку растений, особенно ослабленных.

Подкормку проводят азотом, калием и фосфором в соответствии с периодом развития, точно соблюдая дозировку питательных веществ.

При наличии повреждений и заболеваний своевременно проводить лечение и профилактические меры.

Чего не следует делать:

Нельзя откладывать обрезку.

Ни в коем случае не следует обрезать ветку ниже точки роста.

Обязательно удаляются лишние усы.

Не удаляются семядольные листья.

Усы не располагаются горизонтально.

У куста с редкими листьями нижние листья оставляют.

Обрезка очень важна в развитии растения. Благодаря ей улучшаются внешние размеры и вкусовые качества огурцов, а также снижается риск поражения болезнями и вредителями. Важно проводить обрезку правильно, оставляя только необходимое. И тогда отличный урожай огурцов не заставит себя ждать.