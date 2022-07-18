Огородники рассказали, как без ошибок обрезать огурцы в теплице
Для получения достойного урожая огурцов в закрытом грунте нужно выполнить своевременно ряд требований.
Удалять листья необходимо и для этого есть очень веские причины:
Обрезка помогает растению сохранить силы перед плодоношением.
Создает правильную форму плодов.
Питание будет направлено на цветы, а не на боковые отростки.
Упрощает уход.
Положительные стороны:
Удалив ненужные листы, повысится количество и вес плодов.
Повышается иммунитет растения и уменьшается риск заболеваний.
Улучшается освещение плетей, что очень важно.
Минусы:
Минус только один: если неправильно провести удаление, можно лишиться растения, поэтому необходимо соблюдать все правила.
Виды обрезки:
Существует два вида: общая и осветляющая.
Общая:
Проводится у самоопыляющихся видов, поскольку у них огурцы вызревают на стебле.
Подрезаются нижние соцветия, пустоцветы и боковые отростки, а также вялые листики, растущие вниз.
Выше оставляются 3 ростка.
Осветляющая:
Проводится у больных и ослабленных растений.
Удаляют закрывающие солнце, привядшие и свисающие листы. Оставляют только крепкие.
Если таких нет, удаляют все.,
Оставляют 2–3 завязи, а также боковые отростки.
В этом случае рост плети прекращается и все силы идут на налив плодов.
Сроки проведения:
По достижении плети 50 см удаляют листья снизу и пасынки до 5 см длиной.
Верхушку прищипывают по достижении растения высоты 1–1,3 м.
Следующие пасынки удаляют после появления 5 узлов.
Инструменты:
Удалять нужно острым обеззараженным секатором.
Цветки удаляют садовыми ножницами.
Молодые пасынки отщипывают руками.
Проводится несколько этапов обрезки:
Убирают боковые ростки, образовавшиеся до четвертого листа.
После седьмого — нужно оставить по 1 пасынку.
После десятого — остается 3 листика с завязями.
Затем нужно оставить 3 листка с 3 завязями.
В дальнейшем удаляют все образующиеся побеги.
Уход после обрезки:
Необходимо срезу после обрезки провести подкормку растений, особенно ослабленных.
Подкормку проводят азотом, калием и фосфором в соответствии с периодом развития, точно соблюдая дозировку питательных веществ.
При наличии повреждений и заболеваний своевременно проводить лечение и профилактические меры.
Чего не следует делать:
Нельзя откладывать обрезку.
Ни в коем случае не следует обрезать ветку ниже точки роста.
Обязательно удаляются лишние усы.
Не удаляются семядольные листья.
Усы не располагаются горизонтально.
У куста с редкими листьями нижние листья оставляют.
Обрезка очень важна в развитии растения. Благодаря ей улучшаются внешние размеры и вкусовые качества огурцов, а также снижается риск поражения болезнями и вредителями. Важно проводить обрезку правильно, оставляя только необходимое. И тогда отличный урожай огурцов не заставит себя ждать.
Опубликовано: Ангелина Крент
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