Огородники рассказали о простом способе восстановления почвы

От неграмотного применения минеральных удобрений нарушается кислотность почвы, от неправильной обработки – структура. Без правильной смены культур возникает истощение и почвоутомление.

Опытные огородники после сбора урожая капусты, особенно позднеспелых сортов, не убирают ее полностью, а оставляют на всю зиму. Так для чего же они это делают?

Всем известно, что в состав любой почвы входит минеральная и органическая части. Именно последняя и отвечает за плодородие. В состав органической части входит гумус. Гумус — это вещество, которое получается в результате перегноя разнообразных растений, насекомых и животных.

Гумус:

Так вот, когда вы не выкапываете корни капусты полностью, а оставляете их зимовать, то к весне они разлагаются, тем самым, улучшая состав почвы. Плюс ко всему на эти капустные корешки приползают дождевые черви, а это делает почву воздушной, кислород к ней свободно проникает.

Помимо капустных корней многие садоводы оставляют и капустные листья. Весной эти листья раскладывают по всему участку, а затем уже перекапывают вместе с грунтом.

Внимание: для перегноя подойдут только полностью здоровые листья. Когда вы увидели, что части растения не совсем здоровы, испорчены или на них появились различные дырочки, это может говорить о различных заболеваниях, а значит от таких остатков надо срочно избавляться. Такие больные листья рекомендуется полностью сжигать.

Корни от томатов также можно оставлять на грядке:

А для чего же нам понадобятся корни томатов? По той же самой причине, как и в случае с капустой. Перегнившие томатные растения помогут улучшить состав почвы, а значит и ваш будущий урожай.

Обязательно проверьте все кусты на наличие болезней и вредителей. Оставлять в земле их можно только в том случае, если вы уверены, что растения здоровы.

Итак, вы решили не выкапывать помидоры полностью. Тогда аккуратно секатором отрежьте наземную часть кустов, а корешки пусть останутся в почве. Наземную часть куста надо мелко измельчить и оставить на тех же грядках.

После этого рекомендуется полить все растворами с ЭМ-препаратами. Это нужно для того, чтобы ускорить процесс перегнивания растительных остатков. ЭМ-препараты известны наличием в них полезных бактерий. Весной вам нужно будет просто перекопать землю и готовить ее к следующему сезону.

Те садоводы, которые давно оставляют в грунте капустные кочерыжки и корни томатов, уверены в их пользе. Они также позитивно воздействуют на состав почвы, как и сидератные растения.