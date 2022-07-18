Огородники рассказали о правилах выращивания редиса летом
Поскольку большинство сортов редиса обычно не дают хороших результатов в жаркую летнюю погоду, экспериментировать с выращиванием редиски летом отваживают настоящие смельчаки.
Правильный выбор сорта:
При выборе сорта отдаю предпочтение тем, что подходят для непрерывного выращивания. Информацию об этом можно получить с надписи на пакетике с семенами.
Соблюдение дистанции:
Загущенность посевов — еще одна из причин стрелкования. Я сажаю каждое семечко отдельно на расстоянии около трех сантиметров. Это не очень удобно, зато всходам хватает места для развития. Иногда семена могут просыпаться из ладони и взойдут густо. В этом случае я их прореживаю. Загущенный посадки ведут к стрелкованию редиса.
Освещение:
Для посева весной подходит хорошо освещенное место. А вот при летнем посеве действуют другие правила. Длинный день для редиса является сигналом к цветению. Для плодов достаточно находиться на свету половину суток.
При недостатке тени на участке, где посажен редис, организую для него искусственное затенение с помощью темного укрывного материала.
Полив:
Редис требователен к увлажнению. Отсутствие воды в течение нескольких дней при высокой температуре воздуха ведет не только к стрелкованию, но и огрубению плодов.
Поливаю грядку с овощем ежедневно в отсутствие дождей, а в жаркую погоду делаю это дважды в день, чтобы плоды были сочными.
Защита от вредителей:
Посаженный летом редис подвергается атакам вредителей. В это время очень активно ведет себя крестоцветная блошка, совка, гусеницы. Особенно вредит посадкам крестоцветная блошка, которая объедает листочки.
Вследствие этого рост редиса прекращается, и он уходит в цвет. Инсектициды применять нельзя, так как этот овощ быстро растет. Против этих вредителей есть средства, безопасные для человека: зола, табачная пыль, сухая горчица, красный перец молотый, чесночный настой.
Хороший урожай дает редис, посаженный в конце лета или начале осени. Начинать посев стоит в августе с интервалом в две недели. Сорта для такой посадки выбираю скороспелые, отдавая преимущество крупным семенам (мелкие скорее уходят в стрелку).
Соблюдение таких правил поможет избавиться от стрелкования редиса и получать все лето хороший урожай сочных крупных овощей.
Опубликовано: Ангелина Крент
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