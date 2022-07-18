Дачники рассказали, как на грядке применить древесную золу
Зола – не просто несгораемый остаток после горения, но еще и ценное микроудобрение.
Есть два вида пепла: полезный и вредный.
Оставшиеся отходы после сжигания бытового мусора. Обгоревшие доски, газетные листы и книги с химической пропиткой и красками. Но из-за большого количества химических веществ такой пепел в саду не используется.
Остатки древесных пород и травы, ветки и овощи замечательно подойдут на грядках.
Чем полезна зола:
Древесная зола – это лучшее натуральное удобрение.
Это подтверждают химические элементы, которые содержатся в ней.
Она богата магнием, серой, кальцием, фосфором, железом и т.д
Древесная зола может:
ускорить обменный процесс;
поспособствовать лучшему цветению;
укрепить иммунитет;
улучшить почву;
регулировать водные обменные процессы.
Использование древесного пепла:
Органическое удобрение – золу – используют для проведения корневых и внекорневых подкормок. Чтобы удобрять растения, нужно учитывать тот факт, что у каждого вида своя потребность в подкормках.
При кислой почве удобряют золой. при перекопке земли надо вносить и пепел.
На грядках, где выращивают рассаду и луковицы, вносят золу.
Подкармливают взрослые растения. Всегда корневую подпитку совмещают с поливом.
В качестве стимулятора роста используют настойку пепла. Этот способ заключается в том, что 4 ст. л. золы разводят в 1 литре воды и оставляют на семь суток. далее надо разбавить водой и замочить семена на сутки.
Соединение золы и мыла защищает растения от многих вредителей. Раствором опрыскивают растения не более 2 раз в месяц для профилактики.
Можно рассыпать под те культуры, на которые напали слизни и улитки. Они не смогут двигаться по пыльной поверхности.
Смешивать Золу не следует с органическими и аммиачными удобрениями.Они будут купировать друг друга. Также не подойдут и водорастворимые фосфорные удобрения. Фосфор не усвоится.
Для всех огородных культур прекрасно подходит пепел, но лучше всего удобрять им такие овощи:
картофель;
помидоры;
перец;
баклажаны.
Осенью пеплом удобряют грядки на которых планируется посадить укроп и лук.
Деревья удобряют при посадке. В лунку высыпают примерно один кг золы. Любые цветы быстрее начнут вас радовать своими бутонами, если их удобрить пеплом и полить водой.
Не стоит использовать пепел, если грунт содержит много щелочи. Не стоит удобрять золой, если в почве есть навоз, мочевина или аммиачная селитра.
Пепел может помочь растениям, а может и навредить при неграмотном его применении. Поэтому прежде чем использовать природную подкормку, подумайте, подходит ли оно вам.
Опубликовано: Ангелина Крент
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