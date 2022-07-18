Дачники рассказали, как на грядке применить древесную золу

Зола – не просто несгораемый остаток после горения, но еще и ценное микроудобрение.

Есть два вида пепла: полезный и вредный.

Оставшиеся отходы после сжигания бытового мусора. Обгоревшие доски, газетные листы и книги с химической пропиткой и красками. Но из-за большого количества химических веществ такой пепел в саду не используется.

Остатки древесных пород и травы, ветки и овощи замечательно подойдут на грядках.

Чем полезна зола:

Древесная зола – это лучшее натуральное удобрение.

Это подтверждают химические элементы, которые содержатся в ней.

Она богата магнием, серой, кальцием, фосфором, железом и т.д

Древесная зола может:

ускорить обменный процесс;

поспособствовать лучшему цветению;

укрепить иммунитет;

улучшить почву;

регулировать водные обменные процессы.

Использование древесного пепла:

Органическое удобрение – золу – используют для проведения корневых и внекорневых подкормок. Чтобы удобрять растения, нужно учитывать тот факт, что у каждого вида своя потребность в подкормках.

При кислой почве удобряют золой. при перекопке земли надо вносить и пепел.

На грядках, где выращивают рассаду и луковицы, вносят золу.

Подкармливают взрослые растения. Всегда корневую подпитку совмещают с поливом.

В качестве стимулятора роста используют настойку пепла. Этот способ заключается в том, что 4 ст. л. золы разводят в 1 литре воды и оставляют на семь суток. далее надо разбавить водой и замочить семена на сутки.

Соединение золы и мыла защищает растения от многих вредителей. Раствором опрыскивают растения не более 2 раз в месяц для профилактики.

Можно рассыпать под те культуры, на которые напали слизни и улитки. Они не смогут двигаться по пыльной поверхности.

Смешивать Золу не следует с органическими и аммиачными удобрениями.Они будут купировать друг друга. Также не подойдут и водорастворимые фосфорные удобрения. Фосфор не усвоится.

Для всех огородных культур прекрасно подходит пепел, но лучше всего удобрять им такие овощи:

картофель;

помидоры;

перец;

баклажаны.

Осенью пеплом удобряют грядки на которых планируется посадить укроп и лук.

Деревья удобряют при посадке. В лунку высыпают примерно один кг золы. Любые цветы быстрее начнут вас радовать своими бутонами, если их удобрить пеплом и полить водой.

Не стоит использовать пепел, если грунт содержит много щелочи. Не стоит удобрять золой, если в почве есть навоз, мочевина или аммиачная селитра.

Пепел может помочь растениям, а может и навредить при неграмотном его применении. Поэтому прежде чем использовать природную подкормку, подумайте, подходит ли оно вам.