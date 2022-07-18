Огородники рассказали, какие детерминантные сорта томатов не требуют пасынкования

Пасынкование – это процедура удаления боковых побегов (в начале роста они называются пасынками), появляющихся на стебле куста томата из боковых пазух листа.

Невский гном:

Целая серия гибридов класса «мини».

Кусты вырастают не более 25–30 см.

Плоды маленькие, удлиненные с приплюснутым концом.

В спелом виде имеют оранжевую плотную и очень вкусную мякоть.

Дубок (Дубрава):

Один из старейших гибридов, известных еще со времен СССР.

Раннеспелый вид (поспевает через 2,5–3 месяца) ограниченного роста.

На одной кисти созревает до 15 плодов, имеющих отменные вкусовые качества.

Мякоть плотная, сладкая с небольшой кислинкой.

Подснежник:

Ультраранний томат, предназначенный как для салатов, так и для засолки.

Обладает высокой зимостойкостью и иммунитетом.

Не требует выращивания рассады и прекрасно растет в открытом грунте даже в районах Сибири.

Красная шапочка:

Ранний вид низкорослых томатов с крупными округлыми плодами.

Плоды среднего размера, красного цвета с тонкой кожицей.

Мякоть плотная сладкая.

Сорт устойчив к колебаниям температуры.

Дамские пальчики:

Куст томата выращивается в 2 стебля.

Отличаются неприхотливостью и стойкостью.

Плоды удлиненные, ярко–красные с плотной, сладкой мякотью отменного вкуса.

Имеют хорошую лежкость и транспортабельность.

Янтарный:

Этот сорт называют рогом изобилия, поскольку он дает высокие урожаи и имеет прекрасный вкус с фруктовыми нотками.

Сорт ультрараннего срока созревания.

Плоды округлые, с тонкой, но крепкой кожицей, позволяющей их использовать для перевозки и консервации.

Однако, вкуснее всего он в салатах.

Челнок:

Сорт среднего срока созревания и очень длительного плодоношения.

Плоды очень крупные. С1 кв. м можно получить до 8 кг ягод.

На вкус сладкие с нежно–фруктовым привкусом.

Витязь:

Сорт среднего срока вызревания.

Куст невысокий, ветвистый.

Имеет высокий иммунитет и способен расти в северных районах.

Плоды обладают прекрасными вкусовыми качествами и хороши как в салатах, так и в консервации.

Список сортов и гибридов, не требующих большого ухода, включает в себя великое множество сортов и гибридов. Если ваша занятость не позволяет вам уделять много времени заботе о посадках помидоров, выберите среди них самые интересные сорта, которые принесут вам щедрый урожай.