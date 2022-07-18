Огородники рассказали о секретах богатого урожая огурцов
Эта культура относительно неприхотлива. Однако хороший урожай огурцов гарантирован только в том случае, если будут учтены определенные особенности их выращивания.
Подбор сорта:
Прежде всего успех плодоношения зависит от правильно выбранного сорта. Для каждого региона характерны свои климатические особенности.
Так, например, для южных выбирают теплолюбивые раннеспелые сорта:
Журавленок;
Соловей;
Родничок;
Капелька;
Конкурент.
В средних широтах отдают предпочтение:
Мурашка;
Бенефис;
Емеля;
Апрельский;
Ерофей.
Для северных регионов подходят сорта, устойчивые к низким температурам и погодным колебаниям:
Елисеевский;
Новгородец;
Святослав;
Чародей;
Весенний каприз.
Выбор места:
Огурцы выращивают как в теплице, так и в открытом грунте. Для второго варианта подбирают участок с хорошим освещением или полутенью, защищенный от сквозняков и холодных ветров.
Отдают предпочтение очень плодородному грунту, рыхлому и хорошо удерживающему влагу.
Правила посадки:
От правильно организованной посадки зависит количество и качество будущего урожая.
Придерживаются правил:
Лунки выкапывают глубиной в 40 см.
На дно укладывают слой органики, перемешанной с землей.
Присыпают почвой.
Высаживают рассаду огурцов.
Засыпают остатками грунта и слегка уплотняют.
Обильно проливают мягкой, теплой, отстоявшейся водой.
Разлагаясь, органические удобрения не только насыщают почву полезными элементами, но и выделяют тепло. В таких условия активизируется рост и плодоношение культуры.
Правила ухода:
Поддержание оптимального микроклимата — важное условие для успешного выращивания огурцов.
Температура воздуха не должна опускаться ниже 15 о С. Это приводит к замедлению роста растений. Заморозки могут полностью уничтожить посадку в открытом грунте. Поэтому для центральных и северных регионов рекомендуют в первой половине лета укрывать грядки пленкой.
Полив:
Процесс, напрямую влияющий на качество и объем урожая. Обильный полив необходим огурцам в течение всего лета. Если почва пересыхает, плоды вырастают мелкими, загнутыми и горькими. Бутоны и завязи опадают.
Для полива используют теплую воду. Влагу вносят строго под корень растений.
Придерживаются схемы:
До начала цветения — ежедневные поливы из расчета 5 л воды на 1 м 2 .
В период появления завязей и активного плодоношения — 8 л на 1 м 2 . Жидкость вносят 1 раз в 2 дня.
После сбора урожая — 3 л на 1 м 2 . Полив проводят 1 раз в 7 дней.
Чтобы сохранить почву влажной как можно дольше, ее мульчируют.
Для этого используют:
торф;
солому;
опилки.
Внесение удобрений:
Повышают плодоношение и вкусовые качества своевременно внесенные подкормки.
Так, на протяжении всего вегетационного периода огурцам необходимы азотсодержащие составы. Недостаток микроэлемента приводит к замедлению роста. Переизбыток — к накоплению нитратов в плодах. Такие огурцы употреблять в пищу опасно для здоровья.
Эффективны подкормки органическими удобрениями. Их разводят в воде. В жидкой форме они быстрее и эффективнее усваиваются корневой системой.
Используют:
навозную жижу;
птичий помет в гранулах.
Недостаток калия также приводит к снижению урожайности. Плоды закручиваются, приобретая грушевидную форму, становятся горькими.
Для подкормок отдают предпочтение минеральным составам без хлора:
раствор сернокислого калия;
нитрат калия;
калимагнезия.
Хорошо отзываются огурцы на подкормки народными средствами:
дрожжами;
содой;
йодом;
перекисью водорода;
спитым кофе.
Опыление:
В холодное и дождливое лето естественного опыления может быть недостаточно. Это существенно снизит урожай огурцов.
В таком случае прибегают к искусственному опылению кисточкой:
Берут пыльцу с мужских цветов.
Переносят на завязи женских.
Не рекомендуют проводить такую процедуру при наличии 2-х грядок.
Огурцы чувствительны к уходу. Они достаточно сложны для выращивания. Чтобы получить хороший, обильный урожай, нужно своевременно поливать растения, вносить подкормки, соблюдать температурный режим. Тогда плоды будут вкусными, крепкими и здоровыми.
Опубликовано: Ангелина Крент
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