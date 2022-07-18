Огородники рассказали о секретах богатого урожая огурцов

Эта культура относительно неприхотлива. Однако хороший урожай огурцов гарантирован только в том случае, если будут учтены определенные особенности их выращивания.

Подбор сорта:

Прежде всего успех плодоношения зависит от правильно выбранного сорта. Для каждого региона характерны свои климатические особенности.

Так, например, для южных выбирают теплолюбивые раннеспелые сорта:

Журавленок;

Соловей;

Родничок;

Капелька;

Конкурент.

В средних широтах отдают предпочтение:

Мурашка;

Бенефис;

Емеля;

Апрельский;

Ерофей.

Для северных регионов подходят сорта, устойчивые к низким температурам и погодным колебаниям:

Елисеевский;

Новгородец;

Святослав;

Чародей;

Весенний каприз.

Выбор места:

Огурцы выращивают как в теплице, так и в открытом грунте. Для второго варианта подбирают участок с хорошим освещением или полутенью, защищенный от сквозняков и холодных ветров.

Отдают предпочтение очень плодородному грунту, рыхлому и хорошо удерживающему влагу.

Правила посадки:

От правильно организованной посадки зависит количество и качество будущего урожая.

Придерживаются правил:

Лунки выкапывают глубиной в 40 см.

На дно укладывают слой органики, перемешанной с землей.

Присыпают почвой.

Высаживают рассаду огурцов.

Засыпают остатками грунта и слегка уплотняют.

Обильно проливают мягкой, теплой, отстоявшейся водой.

Разлагаясь, органические удобрения не только насыщают почву полезными элементами, но и выделяют тепло. В таких условия активизируется рост и плодоношение культуры.

Правила ухода:

Поддержание оптимального микроклимата — важное условие для успешного выращивания огурцов.

Температура воздуха не должна опускаться ниже 15 о С. Это приводит к замедлению роста растений. Заморозки могут полностью уничтожить посадку в открытом грунте. Поэтому для центральных и северных регионов рекомендуют в первой половине лета укрывать грядки пленкой.

Полив:

Процесс, напрямую влияющий на качество и объем урожая. Обильный полив необходим огурцам в течение всего лета. Если почва пересыхает, плоды вырастают мелкими, загнутыми и горькими. Бутоны и завязи опадают.

Для полива используют теплую воду. Влагу вносят строго под корень растений.

Придерживаются схемы:

До начала цветения — ежедневные поливы из расчета 5 л воды на 1 м 2 .

В период появления завязей и активного плодоношения — 8 л на 1 м 2 . Жидкость вносят 1 раз в 2 дня.

После сбора урожая — 3 л на 1 м 2 . Полив проводят 1 раз в 7 дней.

Чтобы сохранить почву влажной как можно дольше, ее мульчируют.

Для этого используют:

торф;

солому;

опилки.

Внесение удобрений:

Повышают плодоношение и вкусовые качества своевременно внесенные подкормки.

Так, на протяжении всего вегетационного периода огурцам необходимы азотсодержащие составы. Недостаток микроэлемента приводит к замедлению роста. Переизбыток — к накоплению нитратов в плодах. Такие огурцы употреблять в пищу опасно для здоровья.

Эффективны подкормки органическими удобрениями. Их разводят в воде. В жидкой форме они быстрее и эффективнее усваиваются корневой системой.

Используют:

навозную жижу;

птичий помет в гранулах.

Недостаток калия также приводит к снижению урожайности. Плоды закручиваются, приобретая грушевидную форму, становятся горькими.

Для подкормок отдают предпочтение минеральным составам без хлора:

раствор сернокислого калия;

нитрат калия;

калимагнезия.

Хорошо отзываются огурцы на подкормки народными средствами:

дрожжами;

содой;

йодом;

перекисью водорода;

спитым кофе.

Опыление:

В холодное и дождливое лето естественного опыления может быть недостаточно. Это существенно снизит урожай огурцов.

В таком случае прибегают к искусственному опылению кисточкой:

Берут пыльцу с мужских цветов.

Переносят на завязи женских.

Не рекомендуют проводить такую процедуру при наличии 2-х грядок.

Огурцы чувствительны к уходу. Они достаточно сложны для выращивания. Чтобы получить хороший, обильный урожай, нужно своевременно поливать растения, вносить подкормки, соблюдать температурный режим. Тогда плоды будут вкусными, крепкими и здоровыми.