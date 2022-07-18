Нарышкин: «тоталитарно-либеральные» страны Запада стремятся сохранить несправедливый миропорядок
Глава СВР РФ Нарышкин заявил, что «тоталитарно-либеральные» страны изо всех сил пытаются сохранить несправедливое мироустройство.
18 июля возглавляющий Службу внешней разведки России Сергей Нарышкин в своём пресс-релизе заявил, что страны Западного мира всеми силами пытаются не дать разрушиться несправедливому миропорядку.
Нарышкин утверждает, что лидеры западных стран не побрезгуют прибегнуть даже к самым подлым способам для сохранения ощущения господства над миром, который они считают своей вотчиной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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