Опытные хозяйки рассказали, почему не цветет спатифиллум

Спатифиллум — пышное, радующее глаз, тропическое растение. Оно привлекает нежными цветами, похожими на флажками, цветами на фоне удлинённых тёмно-зелёных листьев.

Благоприятный микроклимат:

Чаще всего это тропическое растение отказывается цвести, если нарушены условия выращивания.

Спатифиллум предпочитает рассеянный яркий свет. Я выбрал для него подоконник южного окна. За такое расположение он радует меня крупными белоснежными цветами. Отлично подойдут и северные окна, но на таких бутонов будет меньше и они будут скромнее.

В жаркую летнюю погоду я притеняю растение. Поскольку прямые солнечные лучи могут его перегреть, а при попадании на листья возникают ожоги. Это может привести к его гибели.

Начиная с ноября по март организовываю дополнительное освещение, устанавливая диодные фитолампы.

Не рекомендую размещать горшок рядом с кондиционером — спатифиллум боится возникновения сквозняков.

Оптимальный температурный режим — 22-25оС. При снижении показателя до 18оС процесс бутонизации и рост сильно замедляется, растение впадает в спячку.

Влажность — 70%. В засушливые дни устанавливаю рядом с горшком поддоны с водой. Периодически опрыскиваю листья из пульверизатора. При этом стараюсь не попасть на бутоны, иначе они начнут опадать.

Полив:

Тропический красавец предпочитает регулярный и обильный полив мягкой, хорошо отстоявшейся водой. Она обязательно должна быть комнатной температуры, чтобы не переохладить корни и не спровоцировать процесс гниения.

В период с октября по январь количество поливов сокращаю до умеренного.

Почва:

Спатифиллум предпочитает легкий, рыхлый грунт, хорошо пропускающий воду и воздух. Показатель кислотности должен быть равен 6. Тогда цветение будет ярким и продолжительным.

Почву для растения я подготовил самостоятельно, использовав компоненты:

песок;

мелкий древесный уголь;

хвою;

торф;

перегной.

Все тщательно перемешал, а в качестве дренажа взял битый кирпич.

Особенности пересадки:

Отсутствие цветения может говорить и о том, что растение пора пересаживать. Тогда я использую новый горшок на 2-3 см больше предыдущего в объеме. Больше брать не рекомендую, поскольку растение не начнет формировать бутоны, пока корневая система полностью не заполнит тару.

Также спатифиллум может не цвести, если:

На нем появились насекомые-вредители. Чаще всего это паутинный клещ или тля. Тогда опрыскиваю растение табачным раствором.

Переизбыток азота. Необходимо пересмотреть схему внесения подкормок.

Слишком загущен кустик. Обрезаю часть листьев, идущих от корня.

Итак, спатифиллум может не цвести, если нарушены условия выращивания или неправильно организован уход за растением. Необходимо правильно выявить причину и устранить ее.