Дачники рассказали о причинах гниения яблок на дереве
Почему чернеют яблоки на дереве? Может быть, из-за нехватки питательных веществ или массового нашествия насекомых-вредителей.
Я не раз сталкивался с проблемой, когда плоды яблони гниют на дереве. И выявил самые распространенные причины:
парша;
хлороз;
монилиоз;
мухосед.
Расскажу о каждой более подробно.
Парша:
Распространенное грибковое заболевание, которое проявляется на листьях и плодах. Возникает в условиях высокой влажности и жаркого лета.
Сначала появляются многочисленные мелкие пятна. Постепенно они растут, искажая форму и цвет плодов и листьев. Они начинают трескаться, внутрь попадает гниль и яблоки портятся. Если не оказать своевременную помощь растению, можно остаться и без урожая.
Для борьбы с заболеванием я поступаю таким образом:
Тщательно собираю все опавшие плоды и листья. Сжигаю их за пределами участка.
Осенью опрыскиваю растения раствором мочевины или аммиачной селитры.
Весной, до того, как распустятся почки, обрабатываю яблони бордосской жидкостью. Достаточно 300 г порошка, разведенного в 10 л теплой воды.
Хлороз:
Я заметил, что он проявляется и активно развивается, если растению не достаточно железа. Проявляется он на листьях и плодах, которые сначала бледнеют, затем желтеют и покрываются пятнами. Пятна постепенно растут, растрескиваются. В ткани попадает гниль.
Избежать хлороза мне помогает своевременное внесение препаратов, содержащих железо. Я отдаю предпочтение железному купоросу. В 10 л воды развожу 300 г порошка и обрабатываю плодовые деревья.
Осенью рекомендую тщательно полить приствольный круг, снизив концентрацию до 50 г препарата на ведро воды.
Монилиоз:
Еще одно распространенное грибковое заболевание, способное уничтожить до 90% урожая. Плоды, которые были поражены заболеванием, становятся коричневого цвета. Постепенно на них возникает белый налет — споры гриба.
Распространяются они следующим образом:
ветром;
насекомыми;
птицами;
животными.
В первую очередь страдают те растения, которые имели механические повреждения, насекомыми или чей иммунитет ослаблен болезнью.
Борьбу я разделил на этапы:
Удалил опавшие плоды из приствольного круга.
Обработал растения раствором коллоидной серы дважды за сезон.
Мухосед:
Грибковое заболевание, которое появляется на деревьях с сильно загущенной кроной и на старых яблонях. Листья и плоды покрываются черными пятнами и постепенно начинают загнивать.
Чтобы этого не произошло, я осуществляю меры:
Провожу своевременную обрезку кроны.
Снижаю влажность.
Внимательно слежу за концентрацией азота в удобрениях.
Итак, плоды на яблонях гниют по нескольким причинам. Самые распространенные — грибковые заболевания. Чтобы избежать этой проблемы, я провожу профилактическую обработку сада, придерживаюсь схемы внесения удобрений, своевременно осуществляю обрезку.
Опубликовано: Ангелина Крент
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