Дачники рассказали о причинах гниения яблок на дереве

Почему чернеют яблоки на дереве? Может быть, из-за нехватки питательных веществ или массового нашествия насекомых-вредителей.

Я не раз сталкивался с проблемой, когда плоды яблони гниют на дереве. И выявил самые распространенные причины:

парша;

хлороз;

монилиоз;

мухосед.

Расскажу о каждой более подробно.

Парша:

Распространенное грибковое заболевание, которое проявляется на листьях и плодах. Возникает в условиях высокой влажности и жаркого лета.

Сначала появляются многочисленные мелкие пятна. Постепенно они растут, искажая форму и цвет плодов и листьев. Они начинают трескаться, внутрь попадает гниль и яблоки портятся. Если не оказать своевременную помощь растению, можно остаться и без урожая.

Для борьбы с заболеванием я поступаю таким образом:

Тщательно собираю все опавшие плоды и листья. Сжигаю их за пределами участка.

Осенью опрыскиваю растения раствором мочевины или аммиачной селитры.

Весной, до того, как распустятся почки, обрабатываю яблони бордосской жидкостью. Достаточно 300 г порошка, разведенного в 10 л теплой воды.

Хлороз:

Я заметил, что он проявляется и активно развивается, если растению не достаточно железа. Проявляется он на листьях и плодах, которые сначала бледнеют, затем желтеют и покрываются пятнами. Пятна постепенно растут, растрескиваются. В ткани попадает гниль.

Избежать хлороза мне помогает своевременное внесение препаратов, содержащих железо. Я отдаю предпочтение железному купоросу. В 10 л воды развожу 300 г порошка и обрабатываю плодовые деревья.

Осенью рекомендую тщательно полить приствольный круг, снизив концентрацию до 50 г препарата на ведро воды.

Монилиоз:

Еще одно распространенное грибковое заболевание, способное уничтожить до 90% урожая. Плоды, которые были поражены заболеванием, становятся коричневого цвета. Постепенно на них возникает белый налет — споры гриба.

Распространяются они следующим образом:

ветром;

насекомыми;

птицами;

животными.

В первую очередь страдают те растения, которые имели механические повреждения, насекомыми или чей иммунитет ослаблен болезнью.

Борьбу я разделил на этапы:

Удалил опавшие плоды из приствольного круга.

Обработал растения раствором коллоидной серы дважды за сезон.

Мухосед:

Грибковое заболевание, которое появляется на деревьях с сильно загущенной кроной и на старых яблонях. Листья и плоды покрываются черными пятнами и постепенно начинают загнивать.

Чтобы этого не произошло, я осуществляю меры:

Провожу своевременную обрезку кроны.

Снижаю влажность.

Внимательно слежу за концентрацией азота в удобрениях.

Итак, плоды на яблонях гниют по нескольким причинам. Самые распространенные — грибковые заболевания. Чтобы избежать этой проблемы, я провожу профилактическую обработку сада, придерживаюсь схемы внесения удобрений, своевременно осуществляю обрезку.