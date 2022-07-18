Из-за задержки с американской визой самый быстрый человек Африки чуть не пропустил чемпионат мира по легкой атлетике
26-летний кенийский бегун Фердинанд Оманьяла, который считается самым быстрым человеком Африки, чуть не опоздал на чемпионат мира по легкой атлетике в США. Ему слишком поздно выдали американскую визу.
Оманьяла планировал вылететь в США в понедельник. У него было бы 5 дней, чтобы отдохнуть перед своим первым забегом на 100 м. Но ему слишком поздно выдали визу, поэтому пришлось участвовать в соревнования практически сразу после перелета.
Спортсмен рассказал The Washington Post, что 7 июля подал заявку на визу вместе с другими членами кенийской команды.
Большинство спортсменов получили визу уже на следующий день, но для Оманьялы визы не было. В задержке он винит посольство США в Найроби.
К четвергу у него все еще не было визы, а соревнования были запланированы на пятницу. В итоге он все же получил визу, и после 14-часового перелета оказался в Юджине за 3 часа до гонки.
Спортсмен показал результат, который позволил ему выйти в полуфинал, но был хуже его прежних показателей.
Кенийское управление уголовных расследований начало расследование обстоятельств задержки выдачи визы Оманьяле.
Спортивные чиновники из Кении говорят, что Оманьяла не указал всю необходимую информацию в заявлении на визу, что и стало причиной задержки.
Опубликовано: Светлана Репина
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