Опытные дачники рассказали, как выбрать лучший сорт георгин для участка

Одним лишь наличием этих цветов на дачном участке сегодня мало кого удивишь.

Dahlia Dana:

Другое название сорта — Дана. Сорт представлен особо крупными цветками, крашенными в яркое сочетание желтого и красного оттенков. Броские цветы раскрываются на объемных кустах, вытягивающихся больше метра в высоту. При правильной агротехнике наслаждаться буйным цветением можно с середины лета и до самой осени.

Сорт хорошо растет на легких рыхлых почвах. Приступать к посадке можно после середины мая, учитывая климатические особенности своего региона. В уход за сортом стоит обязательно включить систематический полив и питательные подкормки.

Чтобы частоту поливов можно было сократить, замульчируйте грунт под кустами природным материалом. Характерной особенностью ухода является необходимость в обрезке. Обязательному удалению подлежат боковые побеги.

С приходом осени корневища Даны нужно выкопать, промыть и высушить, а затем отправить на хранение в темное помещение с температурным режимом в диапазоне от 2 до 5 градусов со знаком плюс.

Ванкувер:

Еще один прекрасный сорт, махровые крупные цветки которого никого не оставят равнодушным. Если не знать что перед вами георгина, цветок можно легко спутать с хризантемой. Диаметр цветов сорта достигает в среднем 25 сантиметров.

Лепестки окрашены в благородный бордовый цвет с белой окантовкой по краям. При благоприятных условиях Ванкувер будет радовать пышным цветением с первых чисел июля, и вплоть до конца сентября.

Распускаются цветы на пышных и мощных кустах, которые не нуждаются в дополнительной опоре. Для посадки сорта стоит выделить максимально освещенный уголок сада. Благоприятно чтобы грунт был легким и рыхлым. Если вы хотите получить максимально крупные цветы, боковые побеги стоит прищипывать.

Кельвин:

Этот сорт известен садоводам довольно давно и по сей день не теряет своей популярности. Яркие лимонно-желтые цветы распускаются на кустах, высота которых может достигать 1,2 метра.

Диаметр некоторых цветков доходит до 30 сантиметров. Чтобы обеспечить такие размеры, важно обеспечить растению систематические питательные подкормки.

Бутоны, которые уже отцвели стоит своевременно удалять, чтобы культура не тратила силы на их питание. Цветение наступает в июле и продолжается до поздней осени. Обязательным моментом в уходе за Кельвином является пасынкование.

Теперь вы знаете, какие сорта георгинов обладают самыми крупными цветами. Выбирайте для себя любимый сорт или составляйте комбинированную клумбу из нескольких сортов. В обоих случаях вид обещает быть потрясающим.