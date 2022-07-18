Дачники рассказали, как ухаживать за смородиновыми кустами после сбора урожая

Черная смородина особенно требовательна к уходу, в отличие от красной, белой и золотистой.

Обработка грунта и обрезка кустов:

Чтобы было проще осуществлять дальнейший уход за культурой, важно в первую очередь расчистить приствольные круги от сорных растений, растительных и плодовых остатков.

Как раз после окончания плодоношения благоприятно проводить санитарную обрезку. Выполняя ее, следует придерживаться следующих правил:

Обязательно удалять сухие и поврежденные побеги.

Удалять побеги с характерными симптомами заболеваний. Такой материал желательно выносить и сжигать за пределами участка, чтобы предупредить заражение здоровых растений.

Также стоит срезать побеги, растущие внутрь кроны, потому как такие побеги способствуют ненужному загущению. Тоже самое касается ветвей, стелющихся по поверхности грунта.

Также во время обрезки стоит избавиться от невызревших и испорченных ягод. Листья с дефектами также стоит удалить.

В это же время можно проводить формировочную обрезку:

Старые ветви с черным цветом коры и зелеными приростами стоит укоротить на 2/3 длины. Для черной смородины речь идет о четырехгодовалых побегах. В случае красной смородины, речь идет о пяти- семилетних ветвях.

Можно удалять однолетние побеги, растущие в центр куста. Это необходимо для поддержания правильного воздухообмена.

Чтобы стимулировать интенсивное ветвление, можно прищипнуть верхушки.

Профилактические обработки против заболеваний и вредителей:

Смородиновые кусты стоит защитить от тли, паутинного клеща и огневки. Преимущество обработок в это время заключается в том, что когда на кустах уже нет урожая, можно использовать более химически активные и действенные препараты. Для своего участка я выбираю «карбофос» или «актару».

Против развития заболеваний грибковой или бактериальной природы можно использовать препараты вроде «хома» или «топаза».

При приготовлении рабочего раствора на основе любого из этих предстоит строго придерживаться рекомендаций по дозировке.

Если вы проводите профилактическую обработку здоровых кустов, можно ограничиться однократной процедурой. Если же на смородине есть признаки поражения, обработку желательно повторить, выдержав десятидневный интервал.

Грамотный полив:

Некоторые начинающие садоводы считают, что после сбора урожая поливать смородину не нужно. Это очень грубая ошибка, так как именно в этот период культура тратит все силы на формирование корневой системы и закладку почек для будущих побегов.

Увлажнение грунта на глубину залегания корней обеспечит вас богатым урожаем в следующем сезоне. Для молодых растений достаточно промочить почву на глубину метра. Для взрослых кустов это значение увеличивается до полутора метров.

Чтобы поливать растения было удобно, организуйте канавки в приствольных кругах, отступая от основания куста около полуметра.

Это основные действия, которые стоит провести в рамках ухода за смородиной после плодоношения. Не забывайте также о внесении питательных подкормок и мульчировании грунта под кустами природным материалом.