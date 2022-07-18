В парке развлечений в Орландо, где подросток упал с аттракциона и погиб, приостановили лазерную игру

После недавней волны массовых расстрелов в парке развлечений ICON Park в Орландо приостановили новую лазерную игру, похожую на снайперскую стрельбу. Именно в этом парке не так давно погиб подросток, который упал с аттракциона.

Игра называлась Bullseye Blast. Посетители могли стрелять из лазерных бластеров по целям с 122-метрового колеса. Точки располагались вдоль крыш по всему парку.

Официальные представители парка заявили, что игра понравилась посетителям, но некоторые сочли ее неуместной после массовых расстрелов на параде в пригороде Чикаго, в начальной школе в Увальде, в продуктовом магазине в Буффало.

В парке говорят, что в индустрии развлечений есть много похожих игр. Но администрация все же решила разработать новое устройство, которое не будет оскорблять людей.

Парк приостановил игру и удалил ее с сайта. Ранее в рекланых роликах были показаны люди, направляющие лазерные пушки с аттракциона.

По информации парка, на его территории находится единственное колесо обозрения в мире, поддерживающее инфракрасную технологию.

Бластеры были оснащены оптическим прицелом и инфракрасным механизмом, помогающим игрокам целиться в точки на крышах.

Некоторые пользователи соцсетей высказались против такой игры. Другие раскритиковали парк за то, что он отказался от этого развлечения.