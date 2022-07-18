Опытные хозяйки рассказали, как ухаживать за денежным деревом

Комнатное растение под названием Крассула знают не многие, а вот как выглядит Денежное дерево или Толстянка – наверняка, знают все. И хотя его историческая родина – Африка, в домах многих цветоводов этот цветок занимает почетное место.

Правильные емкости и питательный субстрат:

Лучше всего денежное дерево растет в горшках из натуральных материалов. Это может быть керамика или глина. Крассула обладает поверхностной корневой системой, поэтому слишком высокие емкости для посадки выбирать не стоит. А вот ширина должна быть достаточной. Необходимое условие для любой емкости — наличие дренажных отверстий.

Грунт для денежного дерева должен быть легким, рыхлым, с низким показателем кислотности.

Если вы не хотите готовить субстрат самостоятельно, его можно найти в любом садовом центре. Главное, чтобы грунт подходил для суккулентов. Учтите, что в выбранном грунте должны присутствовать разрыхлители. Это может быть керамзит или скорлупа грецкого ореха.

Лично я готовлю грунт самостоятельно, для чего смешиваю в равных пропорциях листовую и дерновую землю, а также песок с крупными частицами.

Требования к поливу и подкормкам:

Суккулентам не требуется много влаги. Избыточный полив может привести к загниванию корневой системы. Поливать растение следует только водой комнатной температуры. Чтобы убедиться что пришло время полить дерево, достаточно проверить грунт на глубине четырех сантиметров. Если он сухой — полейте растение.

Схема подкормок суккулента также довольно простая. В летний период достаточно подкармливать растение с интервалом в пару недель. В зимний же период удобрение требуется не чаще раза в месяц.

В качестве питательных подкормок можно использовать готовые удобрения для кактусов и суккулентов, только дозу при этом нужно уменьшить в два раза.

Уход за кроной и пересадка растений:

Денежное дерево требует формирования кроны, причем начинать его стоит как можно раньше. От боковых побегов нужно избавляться до тех пор, пока дерево не достигнет определенной высоты. После этого останется выполнять прищипывание верхнего побега. Процедура необходима для здорового роста боковых почек.

Если на боковых побегах формируется по четыре пары листьев, верхние почки следует удалять. Так вы сможете добиться более объемной и красивой кроны.

В частых пересадках крассула не нуждается. Достаточно пересаживать растение примерно раз в пять лет. За это время грунт достаточно истощается, а корневая система значительно разрастается. Лучше всего осуществлять пересадку в начале весны, не позже апреля.

Профилактика заболеваний крассулы:

Больше всего денежное дерево подвержено болезням в зимний период. Ослабленные растения могут страдать от недугов грибковой и бактериальной природы.

Если ваша крассула заразилась грибковыми болезнями, ее желательно пересадить в свежий грунт. Если сделать это сложно, нужно хотя бы отделить здоровые ростки и рассадить их в отдельные емкости. Полив при этом нужно свести к минимуму.

Если вы столкнулись с бактериальным поражением, вылечить растение можно при помощи антибиотиков, например пенициллина.